Кремль назвал бездоказательными слова Карлсона о попытке «убить Путина»

Карлсон утверждал, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», а Блинкен «добивался войны». Кремль призвал аккуратно отнестись к этим словам, Володин считает, что их надо расследовать

Такер Карлсон (Фото: Shawn Thew / Reuters)

Американский телеведущий Такер Карлсон не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что администрация Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, он не привел никаких доказательств. Непонятно, что имелось в виду», — указал он. Песков отметил, что не стоит верить бездоказательной информации, «от кого бы она ни исходила», и призвал аккуратно воспринимать подобные заявления.

Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности первых лиц государства, в первую очередь президента.

С утверждением о том, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», Карлсон выступил в последнем выпуске своего подкаста The Tucker Carlson Show. Он назвал эти планы безумием и задался вопросом, что произойдет с российским ядерным арсеналом. В это же время, со слов ведущего, бывший госсекретарь Энтони Блинкен «добивался настоящей войны». Никаких уточнений Карлсон не привел.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что слова журналиста надо воспринимать всерьез и необходимо расследовать.

Карлсон в феврале 2024 года приезжал в Москву, чтобы взять у Путина интервью, также он разговаривал с философом Александром Дугиным. Позднее ведущий пообщался с главой МИДа Сергеем Лавровым.