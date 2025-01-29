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Политика ,  
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Кремль назвал бездоказательными слова Карлсона о попытке «убить Путина»

Карлсон утверждал, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», а Блинкен «добивался войны». Кремль призвал аккуратно отнестись к этим словам, Володин считает, что их надо расследовать
Такер Карлсон
Такер Карлсон (Фото: Shawn Thew / Reuters)

Американский телеведущий Такер Карлсон не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что администрация Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, он не привел никаких доказательств. Непонятно, что имелось в виду», — указал он. Песков отметил, что не стоит верить бездоказательной информации, «от кого бы она ни исходила», и призвал аккуратно воспринимать подобные заявления.

Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности первых лиц государства, в первую очередь президента.

Володин призвал расследовать слова Карлсона о попытке США убить Путина
Политика
Такер&nbsp;Карлсон

С утверждением о том, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», Карлсон выступил в последнем выпуске своего подкаста The Tucker Carlson Show. Он назвал эти планы безумием и задался вопросом, что произойдет с российским ядерным арсеналом. В это же время, со слов ведущего, бывший госсекретарь Энтони Блинкен «добивался настоящей войны». Никаких уточнений Карлсон не привел.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что слова журналиста надо воспринимать всерьез и необходимо расследовать.

Карлсон в феврале 2024 года приезжал в Москву, чтобы взять у Путина интервью, также он разговаривал с философом Александром Дугиным. Позднее ведущий пообщался с главой МИДа Сергеем Лавровым.

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Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
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