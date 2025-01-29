Кремль назвал бездоказательными слова Карлсона о попытке «убить Путина»
Американский телеведущий Такер Карлсон не привел никаких доказательств в подтверждение своих слов о том, что администрация Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Вы знаете, мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, он не привел никаких доказательств. Непонятно, что имелось в виду», — указал он. Песков отметил, что не стоит верить бездоказательной информации, «от кого бы она ни исходила», и призвал аккуратно воспринимать подобные заявления.
Накануне Песков заявил, что российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности первых лиц государства, в первую очередь президента.
С утверждением о том, что администрация Байдена пыталась «убить Путина», Карлсон выступил в последнем выпуске своего подкаста The Tucker Carlson Show. Он назвал эти планы безумием и задался вопросом, что произойдет с российским ядерным арсеналом. В это же время, со слов ведущего, бывший госсекретарь Энтони Блинкен «добивался настоящей войны». Никаких уточнений Карлсон не привел.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что слова журналиста надо воспринимать всерьез и необходимо расследовать.
Карлсон в феврале 2024 года приезжал в Москву, чтобы взять у Путина интервью, также он разговаривал с философом Александром Дугиным. Позднее ведущий пообщался с главой МИДа Сергеем Лавровым.
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