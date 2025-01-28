Песков ответил на вопрос об обеспечении безопасности Путина

Владимир Путин (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Спецслужбы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности главы России Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, российские спецслужбы «на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности». Также они принимают меры для охраны «лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства», сказал пресс-секретарь.

Так Песков ответил на вопросы журналистов, поступала ли Кремлю какая-либо информация о том, что «администрация Байдена пыталась убить Путина», и вводились ли из-за этого дополнительные меры безопасности. Данные об этом сообщил американский журналист Такер Карлсон, передает Daily Mail.

«[Бывший госсекретарь США] Тони Блинкен так настойчиво добивался настоящей войны, пытаясь, например, убить Путина. Что и делала администрация Байдена — она пыталась убить Путина», — сказал Карлсон в «Шоу Такера Карлсона», его слова передает Daily Mail.

В феврале 2024 года Путин дал интервью Карлсону. Оно стало первым большим интервью российского президента западному журналисту с начала военной операции на Украине. Путин ответил примерно на 60 вопросов американского журналиста.