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Политика ,  
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Володин призвал расследовать слова Карлсона о попытке США убить Путина

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Такер Карлсон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал расследовать заявления американского телеведущего Такера Карлсона о том, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена «пыталась убить» президента России Владимира Путина. По его словам, слова Карлсона нужно воспринимать серьезно.

«Для всех международных институтов это должно стать основанием для разбирательства», — написал он в телеграм-канале.

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Владимир Путин

Накануне Такер Карлсон в беседе с коллегой Мэттом Таибби заявил, что
администрация Джо Байдена пыталась убить Владимира Путина.

«Тони Блинкен настолько сильно настаивал на настоящей войне, например, на убийстве Путина. Что администрация Байдена и сделала. Она пыталась убить Путина», — сказал Карлсон.

При этом он не привел никаких подробностей или доказательств в пользу своей версии. По словам журналиста, команда Байдена предпринимала подобные попытки, так как ей нужен был хаос в качестве «защитного экрана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Карлсона заявил, что российские спецслужбы делают все необходимое для безопасности высокопоставленных российских лиц, в том числе и Владимира Путина.

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Вячеслав Володин Такер Карлсон Владимир Путин
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Такер Карлсон фото

Такер Карлсон

журналист, телеведущий
16 мая 1969 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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