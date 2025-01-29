Эстония предложила ввести налог за использование Балтийского моря

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За использование Балтийского моря можно попробовать ввести налог. С такой идеей выступил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Возможно, в один прекрасный момент мы увидим, что при прохождении через Датские проливы компаниям придется заплатить определенную сумму», — сказал Певкур. По его словам, это «по сути страховой сбор за возможные повреждения».

В качестве примера он привел аэропорты, которые взымают с пассажиров сбор за посадку, который включается в стоимость билета.

С такой идеей Певкур выступил из-за последних случаев повреждений кабелей в Балтийском море. Также страны НАТО рассматривают и другие меры по защите инфраструктуры в море — установку датчиков для обнаружения якорей, которые волочатся по дну, строительство защитных кожухов вокруг кабелей.

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