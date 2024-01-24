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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Reuters узнал о предварительном соглашении ХАМАС и Израиля по перемирию

Reuters: ХАМАС и Израиль предварительно согласились на перемирие на месяц
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израиль и палестинское исламистское движение ХАМАС в целом согласны с прекращением огня на месяц для обмена израильских заложников на освобождение палестинских заключенных, однако достижению соглашения препятствуют разногласия сторон по поводу того, как окончательно завершить войну в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, последний раунд «челночной» дипломатии (стороны ведут переговоры через посредников) прошел 28 декабря и сократил разногласия по продолжительности первоначального перемирия до примерно 30 дней, но с тех пор ХАМАС отказался продвигаться в реализации планов, пока не будут согласованы условия будущего постоянного прекращения огня.

Палестинский чиновник, близкий к посредническим усилиям, рассказал, что Израиль пытается вести переговоры поэтапно, а ХАМАС добивается «пакетной сделки», которая предусматривает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе.

Источники агентства в египетских службах безопасности сообщили о ведении работы, чтобы убедить группировку согласиться на месячное перемирие с последующим постоянным прекращением огня. По их словам, ХАМАС запрашивает гарантии, что последнее будет выполнено. В чем заключаются гарантии, собеседники Reuters не уточнили.

Палестинский чиновник отметил, что ХАМАС добивается от США, Египта и Катара гарантий того, что Израиль не возобновит конфликт после освобождения заложников. Группировка обеспокоена тем, что Тель-Авив продолжит бои, даже если ХАМАС освободит только мирных жителей, добавил он.

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Политика
Фото:Israel Defense Forces / Reuters

Представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил Reuters, что движение открыто для обсуждения идей, но «любое соглашение должно основываться на прекращении агрессии и полном выводе оккупации из сектора Газа». Высокопоставленный чиновник группировки рассказал, что одно из предложений Израиля заключается в прекращении конфликта, если ХАМАС уберет шестерых руководителей движения, в том числе Яхью Синвара и Мохаммеда аль-Дейфа. ХАМАС «абсолютно» отверг это предложение, добавил он.

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По словам других пяти источников агентства, Израиль отказался обсуждать любое прекращение конфликта, которое не включает ликвидацию руководства ХАМАС. Они не уточнили, соответствует ли изгнание лидеров группировки этому требованию.

Один из собеседников охарактеризовал переговоры, продолжающиеся с 28 декабря, как интенсивные, и заявил, что сделка может быть согласована «в любую минуту». Однако, в ХАМАС считают, что Израиль хочет завершить военные операции в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа прежде, чем всерьез говорить о перемирии, говорит палестинский чиновник.

The Wall Street Journal со ссылкой на египетских переговорщиков пишет, что представители ХАМАС заявили о готовности освободить несколько израильских заложников в обмен на прекращение огня.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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