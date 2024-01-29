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Следователю дали 11 лет за подделку дела о стрельбе в «Москва-Сити»

Суд дал экс-следователю Агаджаняну 11 лет по делу о стрельбе в «Москва-Сити»
Левон Агаджанян подтасовал улики, чтобы заслужить авторитет в национальной диаспоре, считало обвинение. Речь шла о расследовании перестрелки в «Москва-Сити», в которой погиб один человек, еще пятеро были ранены
Левон Агаджанян
Левон Агаджанян (Фото: moscowcourts / Telegram)

Бывшего следователя главного управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна признали виновным по делу о фальсификации доказательств, передает пресс-служба Замоскворецкого суда. Его приговорили к 11 годам заключения.

Следствие обвиняло его в фальсификации дела о перестрелке в башне «Око» в «Москва-Сити», произошедшей в 2017 году. Конфликт тогда произошел между сотрудниками частного охранного предприятия и охранниками совладельца башни «Око» Гавриила Юшваева — спортсменами из бойцовского клуба «Скорпион», которыми руководил Магомед Исмаилов. Ситуацию попытались уладить сотрудники Росгвардии. Как следует из материалов дела, Исмаилов приказал охранникам открыть огонь — один человек погиб, а пятеро, включая сотрудников Росгвардии, получили ранения.

Первоначально следствие расценило произошедшее как покушение на убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия и хулиганство. Следователь Агаджанян, как впоследствии заключили в СК, попытался выгородить Исмаилова, подтасовав улики. При этом в его действиях не нашли корыстного мотива, следователи решили, что Агаджанян таким образом хотел «повысить свой авторитет и значимость среди представителей национальной диаспоры».

Следователь рассказывал, что мог допустить некоторые процессуальные ошибки из-за загруженности, но расследование не было закончено и в суд матералы отправлены не были. Своей вины он не признал. Некоторые руководители Агаджаняна, писал «Коммерсантъ», подтвердили его слова.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

Агаджанян летом 2022 года обратился к президенту с просьбой отправить его на военную операцию. «Левон Агаджанян имеет специальное звание майора юстиции, в свое время проходил подготовку на военной кафедре и считает, что может быть полезен в зоне спецоперации, где востребованы не только боевые офицеры, но и юристы», — рассказывал его адвокат Алексей Петров.

В январе приговоренный к 12 годам за взяточничество бывший глава Владивостока Олег Гуменюк заключил контракт для отправки на военную операцию. В этом же месяце стало известно о гибели в зоне военной операции бывшего главы управления МВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова, который в 2022 году был приговорен к девяти с половиной годам заключения за получение взятки.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
приговор Следственный комитет фальсификация доказательств
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