Осужденный экс-глава УМВД Екатеринбурга погиб на военной операции

Игорь Трифонов (Фото: МВД России по городу Екатеринбургу)

Бывший глава управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, который в 2022 году был приговорен к девяти с половиной годам заключения за получение взятки, погиб на военной операции. Об этом РБК сообщила адвокат Трифонова Ольга Кезик.

«Абсолютно точная информация. Супруга погибшего сообщила мне эту информацию вчера», — сказала она.

Адвокат рассказала, что на 10 января 2024 года было назначено рассмотрение кассационной жалобы на приговор Трифонова по причине его непричастности к преступлению. Кезик отметила, что осужденный уехал на военную операцию, чтобы «доказать свою преданность и порядочность перед отечеством». «Теперь семья решила продолжать бороться и защищать его честное имя», — уточнила адвокат.

Трифонов возглавлял полицию Екатеринбурга с 2011 по 2017 год. В июне 2017 года президент России Владимир Путин назначил его главой управления МВД по Карачаево-Черкесии, в ноябре 2019 года Трифонов был освобожден от должности.

Игоря Трифонова задержали в сентябре 2020 года в Москве. Его обвинили в получении взятки в размере 7,5 млн руб. от экс-сотрудника банка «Кольцо Урала» в 2015 году за возбуждение дела в отношении должника.

В отношении экс-главы управления МВД возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

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В августе 2022 года суд в Екатеринбурге приговорил Трифонова к девяти с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. По решению суда экс-главу городского управления МВД также лишили звания генерала, государственных наград и права служить в ведомстве. Трифонов свою вину не признал.