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«Ъ» узнал, какое наказание назначили экс-комдиву ПВО за взятку

«Ъ»: экс-командира дивизии ПВО Беляцкого оштрафовали на 2,6 млн руб. за взятку
Генерал-майора признали виновным во взятке за передачу земель оборонного назначения под застройку. Суд не стал лишать его звания и помещать под стражу; после выплаты штрафа он может вернуться в армию
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Суд признал виновным бывшего командира 4-й дивизии ПВО генерал-майора Дмитрия Беляцкого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщает «Коммерсантъ».

По этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. Беляцкий избежал тюрьмы, его оштрафовали на 2,6 млн руб. Также суд не стал лишать его звания и наград. Как пишет издание, после исполнения судебного решения генерал-майор может вернуться в армию и отправиться в зону военных действий.

Дело Беляцкого было рассмотрено в особом порядке, пишет издание. Суд учел, что генерал-майор признал вину и сотрудничал со следствием. Адвокат Беляцкого подтвердил газете информацию о наказании, но не стал ее комментировать.

Бывшего командующего 1-й армией ПВО арестовали по делу о взятке
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Впервые об уголовном деле в отношении Беляцкого газета сообщила прошлой осенью. Следствие считает, что генерал-майор за взятку обещал выделить земли оборонного назначения в ближнем Подмосковье для продажи под жилую застройку. Первую часть денег — 500 тыс. руб. — он получил от руководителя гражданской организации «Надежда». Беляцкий действовал по поручению генерал-майора Константина Огиенко, ранее командовавшего 1-й армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения (она защищает небо над Московским регионом). Всего, по версии следствия, военные рассчитывали выручить за землю 30 млн руб.

Огиенко сейчас находится под арестом, срок содержания под стражей ему продлили до 27 февраля. Он не признает вину, полагая, что его оговорили, передает издание.

В Кремле, комментируя дело Беляцкого и Огиенко, заявили, что не располагают информацией о нем.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ПВО штраф взятка уголовное дело
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