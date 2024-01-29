Bloomberg рассказал об угрозах для второго срока фон дер Ляйен

Новый срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК под вопросом, а сам ЕС находится на переломном этапе: Китай стал системным соперником, а США больше не рассматриваются как надежный гарант мира и процветания Европы, пишет Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Joe Giddens / Getty Images)

Перспектива нового срока Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии висит на волоске, а ее усилия по превращению ЕС в полноценного геополитического игрока находятся под угрозой из-за растущего давления на блок как извне, так и внутри него, сообщает Bloomberg.

Согласно опросам поддержка блока в ее родной Германии ослабевает, что является частью более широкой реакции на усиление власти в Брюсселе. Теперь перед 27 государствами — членами ЕС встает ключевой вопрос: сколько власти они готовы предоставить Брюсселю, указывает агентство.

Как отмечает Bloomberg, ЕС находится на переломном этапе: Китай стал системным соперником, а США больше не рассматриваются как надежный гарант мира и процветания Европы, даже если Дональд Трамп не победит на президентских выборах в ноябре. Это подталкивает блок к перестройке себя и поиску способов распространить свой экономический и политический вес на все более поляризованной мировой арене, пишет Bloomberg.

Вскоре фон дер Ляйен может объявить о своем намерении пойти на второй срок, но окончательное решение будет принято лидерами ЕС только после июньских выборов в Европарламент, по итогам которых популистские партии, стремящиеся ослабить ЕС изнутри, могут получить больше мест.

«Никто не может сомневаться в том, что ее лидерство и подход «во что бы то ни стало» помогли нам», — сказала вице-президент Европарламента Дита Чаранзова от Чехии и представитель группы либералов. «В случае повторного срока ей [главе ЕК] следует уделять больше внимания общению с гражданами, чтобы вернуть их доверие», — считает Чаранзова.

Фон дер Ляйен сработалась с премьер-министрами Италии и Испании Джорджей Мелони и Педро Санчесом, венгерский премьер Виктор Орбан ей не доверяет, а отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем осложняются разногласиями в его коалиции, рассказали источники агентства. Ее отношения с главой Европейского совета Шарлем Мишелем также осложнились с момента так называемого «софагейта» — скандала вокруг встречи чиновников ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, во время которой Мишель занял единственное кресло под флагом ЕС рядом с Эрдоганом вместо фон дер Ляйен, которой пришлось сесть на отдалении. На прошлой неделе глава Евросовета заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту.

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По словам чиновников ЕС, фон дер Ляйен раздражает членов комиссии и бюрократов в Брюсселе. По словам одного из представителей ЕК, она стремится сначала найти решение проблемы, а затем сосредоточиться на правовой основе и политической поддержке. Беспокойство в ЕС вызывает и «зеленый курс» главы ЕК, чем пользуются крайне правые партии — в первую очередь в Германии.

Наряду с поддержкой Украины и урегулированием конфликта в секторе Газа, ЕС должен не допустить, чтобы его «зажали» между США и Китаем, и противодействовать зависимости от энергоресурсов, что необходимо для перехода на возобновляемые источники энергии.

В преемники главе ЕК прочат председателя Европейского центрального банка, экс-главу МВФ Кристину Лагард и бывшего премьер-министра Италии, экс-главу ЕЦБ Марио Драги.