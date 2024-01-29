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Политика ,  
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Bloomberg рассказал об угрозах для второго срока фон дер Ляйен

Bloomberg рассказал об угрозах для второго срока главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Новый срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК под вопросом, а сам ЕС находится на переломном этапе: Китай стал системным соперником, а США больше не рассматриваются как надежный гарант мира и процветания Европы, пишет Bloomberg
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Joe Giddens / Getty Images)

Перспектива нового срока Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии висит на волоске, а ее усилия по превращению ЕС в полноценного геополитического игрока находятся под угрозой из-за растущего давления на блок как извне, так и внутри него, сообщает Bloomberg.

Согласно опросам поддержка блока в ее родной Германии ослабевает, что является частью более широкой реакции на усиление власти в Брюсселе. Теперь перед 27 государствами — членами ЕС встает ключевой вопрос: сколько власти они готовы предоставить Брюсселю, указывает агентство.

Как отмечает Bloomberg, ЕС находится на переломном этапе: Китай стал системным соперником, а США больше не рассматриваются как надежный гарант мира и процветания Европы, даже если Дональд Трамп не победит на президентских выборах в ноябре. Это подталкивает блок к перестройке себя и поиску способов распространить свой экономический и политический вес на все более поляризованной мировой арене, пишет Bloomberg.

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Вскоре фон дер Ляйен может объявить о своем намерении пойти на второй срок, но окончательное решение будет принято лидерами ЕС только после июньских выборов в Европарламент, по итогам которых популистские партии, стремящиеся ослабить ЕС изнутри, могут получить больше мест.

«Никто не может сомневаться в том, что ее лидерство и подход «во что бы то ни стало» помогли нам», — сказала вице-президент Европарламента Дита Чаранзова от Чехии и представитель группы либералов. «В случае повторного срока ей [главе ЕК] следует уделять больше внимания общению с гражданами, чтобы вернуть их доверие», — считает Чаранзова.

Фон дер Ляйен сработалась с премьер-министрами Италии и Испании Джорджей Мелони и Педро Санчесом, венгерский премьер Виктор Орбан ей не доверяет, а отношения с канцлером Германии Олафом Шольцем осложняются разногласиями в его коалиции, рассказали источники агентства. Ее отношения с главой Европейского совета Шарлем Мишелем также осложнились с момента так называемого «софагейта» — скандала вокруг встречи чиновников ЕС с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, во время которой Мишель занял единственное кресло под флагом ЕС рядом с Эрдоганом вместо фон дер Ляйен, которой пришлось сесть на отдалении. На прошлой неделе глава Евросовета заявил, что не пойдет на выборы в Европарламент и останется на своем посту.

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По словам чиновников ЕС, фон дер Ляйен раздражает членов комиссии и бюрократов в Брюсселе. По словам одного из представителей ЕК, она стремится сначала найти решение проблемы, а затем сосредоточиться на правовой основе и политической поддержке. Беспокойство в ЕС вызывает и «зеленый курс» главы ЕК, чем пользуются крайне правые партии — в первую очередь в Германии.

Наряду с поддержкой Украины и урегулированием конфликта в секторе Газа, ЕС должен не допустить, чтобы его «зажали» между США и Китаем, и противодействовать зависимости от энергоресурсов, что необходимо для перехода на возобновляемые источники энергии.

В преемники главе ЕК прочат председателя Европейского центрального банка, экс-главу МВФ Кристину Лагард и бывшего премьер-министра Италии, экс-главу ЕЦБ Марио Драги.

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