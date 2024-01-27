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Лидер партии — конкурента АдГ призвала к разрядке вместо гонки вооружений

Лидер партии — конкурента АдГ в ФРГ призвала к разрядке вместо гонки вооружений
В Берлине прошел съезд новой левой популистской партии «Союз Сары Вагенкнехт», основанной в начале января. Ее лидер Сара Вагенкнехт также призвала к прекращению военных действий на Украине и остановке поставок оружия Киеву
Сара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Лидер новой левой популистской партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт» призвала к немедленному прекращению военных действий на Украине, а также к «разрядке вместо гонки вооружений», ее слова приводит Financial Times.

Сара Вагенкнехт объявила о создании новой политической организации в начале января. «Союз Сары Вагенкнехт: за здравый смысл и справедливость» (Bündnis Sahra Wagenknecht — Für Vernunft und Gerechtigkeit, BSW) в субботу, 27 января, провел в Берлине свой первый съезд. Программа новой партии объединяет политику левых, включая повышение налогов для богатых, и антииммиграционную — в этом, как рассчитывает Вагенкнехт, ее союзу удастся конкурировать с крайне правой партией «Альтернатива для Германии» (AfD) и потенциально лишить ее поддержки.

В своей 30-минутной речи лидер «Союза Сары Вагенкнехт» заявила, что ее партия выступает за экономический здравый смысл, социальную справедливость, «мир и разрядку вместо гонки вооружений и еще большей войны», а также за «свободу мнений и уважение к инакомыслящим вместо отмены культуры и быстро нарастающего политического авторитаризма».

«Мы намерены изменить политику в Германии», — сказала Вагенкнехт.

BSW рассчитывает «встряхнуть» предстоящие выборы в Европарламент, а также сентябрьские выборы в трех землях на востоке страны — Саксонии, Бранденбурге и Тюрингии, где, как ожидается, может победить «Альтернатива для Германии».

«Союз Сары Вагенкнехт» стремится привлечь избирателей AfD, которые выступают против антироссийских санкций и поддержки Украины. «Мы снабжаем их оружием до победы, в которую больше не верят уже их собственные генералы», — заявила Вагенкнехт.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

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Евроскептический тон новой партии также может вызвать заинтересованность у избирателей AfD, отмечает FT. Союз в своей программе указывает, что ЕС в его нынешнем виде «наносит ущерб европейской идее», а также на «регуляторное безумие технократии ЕС». По мнению BSW, принципы Евросоюза не должны применяться на национальном уровне, если они «противоречат экономическому здравому смыслу, социальной справедливости, миру, демократии и свободе мнений».

В октябре прошлого года Вагенкнехт вместе с соратниками вышла из Левой партии из-за разногласий и объявила о своем намерении основать новое политическое объединение. Вместе с ней «Союз» возглавила бывшая руководительница фракции левых в бундестаге Амира Мохамед Али.

Вагенкнехт родилась в Йене в 1969 году в семье иранца и немки. В 1989 году она вступила в Социалистическую единую партию (СЕПГ) — правящую партию ГДР. Затем входила в Коммунистическую платформу Партии демократического социализма (ПДС; в нее перешла часть СЕПГ). С 2015 по 2019 год Вагенкнехт была сопредседателем фракции левых в бундестаге, но ушла по состоянию здоровья.

Вагенкнехт и ее партия выступают против санкций в отношении России и поставок оружия на Украину. Она также не поддерживает переговоры о вступлении Украины в ЕС и выступает за возобновление поставок российских энергоресурсов.

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Альтернатива для Германии гонка вооружений
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