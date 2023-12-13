Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки
Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте залаяла собака.
Как сообщает Politico, это произошло на пленарном заседании Европарламента 13 декабря. После того как глава ЕК произнесла завершающую фразу «Да здравствует Европа!», в зале заседаний послышался лай.
Многие присутствовавшие в зале засмеялись.
В середине ноября пес президента Молдавии Майи Санду укусил за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена. Ван дер Беллен приехал в Кишинев в рамках рабочего визита в Молдавию совместно со словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар. Когда австрийский президент потянулся погладить пса по кличке Кодруц, тот укусил его за руку. Как объяснила Санду, Кодруц испугался большого количества людей. В итоге на пресс-конференцию, проводившуюся с Санду и Пирц-Мусар, ван дер Беллен пришел с перевязанной ладонью.
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