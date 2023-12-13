 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Общество ,  
0 

Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки

Во время выступления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен прозвучал собачий лай

Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки
Video

Во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте залаяла собака.

Как сообщает Politico, это произошло на пленарном заседании Европарламента 13 декабря. После того как глава ЕК произнесла завершающую фразу «Да здравствует Европа!», в зале заседаний послышался лай.

Многие присутствовавшие в зале засмеялись.

Кусавшую агентов Секретной службы овчарку Байдена увезли из Белого дома
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

В середине ноября пес президента Молдавии Майи Санду укусил за руку лидера Австрии Александера ван дер Беллена. Ван дер Беллен приехал в Кишинев в рамках рабочего визита в Молдавию совместно со словенской коллегой Наташей Пирц-Мусар. Когда австрийский президент потянулся погладить пса по кличке Кодруц, тот укусил его за руку. Как объяснила Санду, Кодруц испугался большого количества людей. В итоге на пресс-конференцию, проводившуюся с Санду и Пирц-Мусар, ван дер Беллен пришел с перевязанной ладонью.

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Европарламент собаки

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
CNN узнал об 11-м случае укуса собакой Байдена агентов Секретной службы
Политика
На президентском жезле Милея изобразили головы его собак-клонов
Политика
В Нью-Дели приостановили отлов бездомных собак перед проведением G20
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 14 декабря
EUR ЦБ: 96,95 (-0,45) Инвестиции, 16:44 Курс доллара на 14 декабря
USD ЦБ: 89,89 (-0,32) Инвестиции, 16:44
Военная операция на Украине. Карта на 13 декабря Политика, 17:53
Как маркетплейсы выращивают российские fashion-бренды Новая экономика, 17:46
«Мафиози» современного искусства: кто диктует цены на рынке РБК и СберПервый, 17:45
ФИФА назвала трех кандидатов на приз лучшему тренеру Спорт, 17:40
Фон дер Ляйен завершила свою речь в Европарламенте под лай собаки Общество, 17:36
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 17:33
Reuters узнал о росте поставок топлива в Афганистан из России в два раза Политика, 17:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минстрой предложил изменить критерии отказа в компенсации за оплату ЖКУ Недвижимость, 17:25
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 17:22
Средняя доходность вложений в дизайнерские сумки за 10 лет составила 74% РБК и Ингосстрах, 17:11
В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках Политика, 17:09
Депутат заявил, что его лишили мандата за «предательство ЛДПР» Политика, 17:06
«Барселону» обязали экономить воду в душевых из-за засухи в Каталонии Спорт, 17:05
Сотни процентов: как правильное продвижение помогает новым брендам Тренды, 17:04