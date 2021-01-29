Mash показал видео из «дворца в Геленджике»

На записи утверждалось, что закончить строительные работы планируется через 5-6 лет.
Руководитель отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) Мария Певчих, комментируя видео MASH в Twitter, поблагодарила телеграм-канал «за показанную вблизи аквадискотеку». «Они подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень. Спасибо, конечно, но мы и так это знали», — написала она.
В фильме ФБК утверждалось, что из-за ошибок при проектировании внутри здания возникла плесень, и внутреннюю отделку пришлось делать заново. При этом авторы указывали, что располагали планом помещений, а внутреннее убранство было показано при помощи 3D визуализации.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели запись MASH. «Я не знаю, о чем идет речь. Он же не имеет отношения к Путину». Песков также отметил, что не был на этом объекте.
Навальный и ФБК делали вывод о связи «дворца Путина» с главой государства на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали участие, по их данным, госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.
На территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны, ранее сообщили РБК в ФСО.
Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО», — сообщили РБК в ФСБ, отметив, что других подведомственных ей объектов там нет
Кремль неоднократно отрицал всякую связь комплекса в районе мыса Идокопас с Владимиром Путиным. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил президент 25 января, отвечая на вопрос о фильме.
Авторы
Артем Филипенок, Полина Химшиашвили