Mash показал видео из «дворца в Геленджике»

На записи из здания видны бетонные стены без облицовки. В фонде Навального заявили, что видео подтверждает информацию о ремонте из-за плесени

Телеграм-канал Mash показал сюжет из дворца в Геленджике, которому было посвящено расследование Алексея Навального. MASH утверждает, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением».

На записи видно, что если снаружи здание практически готово, то внутри идут строительные работы, а комнаты представляют собой бетонные коробки без облицовки.

По словам автора ролика, помещение, которое в расследовании называется «кальянной», сейчас представляет из себя бытовку для рабочих, а в «комнате грязи» строители планируют сделать душевые.

Показан был в ролике и объект, который называют «аквадискотекой». По словам автора ролика, строители именуют его фонтаном.