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Отравление Навального ,  
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Mash показал видео из «дворца в Геленджике»

На записи из здания видны бетонные стены без облицовки. В фонде Навального заявили, что видео подтверждает информацию о ремонте из-за плесени

Телеграм-канал Mash показал сюжет из дворца в Геленджике, которому было посвящено расследование Алексея Навального. MASH утверждает, что посетить объект удалось благодаря помощи «проводника» — «представителя технического надзора, который уже шесть лет следит за возведением».

На записи видно, что если снаружи здание практически готово, то внутри идут строительные работы, а комнаты представляют собой бетонные коробки без облицовки.

По словам автора ролика, помещение, которое в расследовании называется «кальянной», сейчас представляет из себя бытовку для рабочих, а в «комнате грязи» строители планируют сделать душевые.

Показан был в ролике и объект, который называют «аквадискотекой». По словам автора ролика, строители именуют его фонтаном.

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На записи утверждалось, что закончить строительные работы планируется через 5-6 лет.

Руководитель отдела расследований ФБК (признан Минюстом иноагентом) Мария Певчих, комментируя видео MASH в Twitter, поблагодарила телеграм-канал «за показанную вблизи аквадискотеку». «Они подтвердили то, что мы писали про ремонт и плесень. Спасибо, конечно, но мы и так это знали», — написала она.

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В фильме ФБК утверждалось, что из-за ошибок при проектировании внутри здания возникла плесень, и внутреннюю отделку пришлось делать заново. При этом авторы указывали, что располагали планом помещений, а внутреннее убранство было показано при помощи 3D визуализации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не смотрели запись MASH. «Я не знаю, о чем идет речь. Он же не имеет отношения к Путину». Песков также отметил, что не был на этом объекте.

Навальный и ФБК делали вывод о связи «дворца Путина» с главой государства на основании того, что в финансировании строительства и содержания объекта принимали участие, по их данным, госкомпании и знакомые с Путиным бизнесмены, а охрану территории осуществляют спецслужбы.

На территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых Федеральной службой охраны, ранее сообщили РБК в ФСО.

Бесполетная зона около Геленджика была установлена летом 2020 года из-за «возросшей активности стран НАТО», — сообщили РБК в ФСБ, отметив, что других подведомственных ей объектов там нет

Кремль неоднократно отрицал всякую связь комплекса в районе мыса Идокопас с Владимиром Путиным. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — заявил президент 25 января, отвечая на вопрос о фильме.

Авторы
Артем Филипенок, Полина Химшиашвили
Геленджик дворец Дмитрий Песков Алексей Навальный Владимир Путин
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