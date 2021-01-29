Арестованный за драку с ОМОНом чеченец объяснил действия «горячей кровью»

Члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили в ИВС арестованного за драку с омоновцами уроженца Чечни Саид-Мухаммада Джумаева

Сайд-Мухаммад Джумаев (справа), задержанный за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции в Москве (Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Саид-Мухаммад Джумаев объяснил мотивы своих действий на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве, когда он вступил в рукопашный бой с сотрудниками ОМОНа. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания на Петровке, который посетили члены ОНК Москвы. Отчет о визите опубликовала в «Московском комсомольце» член ОНК Ева Меркачева.

«Я понятия не имел, что все так получится. Никакой цели кого-то травмировать у меня не было. Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому», — рассказал Джумаев.

На вопрос о «горячей крови» арестованный ответил: «Отец чеченец, мама ингушка. Взрывная смесь».

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