Арестованный за драку с ОМОНом чеченец объяснил действия «горячей кровью»
Саид-Мухаммад Джумаев объяснил мотивы своих действий на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 23 января в Москве, когда он вступил в рукопашный бой с сотрудниками ОМОНа. Сейчас он содержится в изоляторе временного содержания на Петровке, который посетили члены ОНК Москвы. Отчет о визите опубликовала в «Московском комсомольце» член ОНК Ева Меркачева.
«Я понятия не имел, что все так получится. Никакой цели кого-то травмировать у меня не было. Я увидел, что там с людьми несправедливо поступают, вышел, стал кричать, а потом подрался. Вину свою признал частично, потому что мне тогда все казалось по-другому», — рассказал Джумаев.
На вопрос о «горячей крови» арестованный ответил: «Отец чеченец, мама ингушка. Взрывная смесь».
Материал дополняется.