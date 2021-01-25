Депутат от Чечни пообещал участнику протестов решить проблемы с законом

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов призвал выйти на связь мужчину, который участвовал в потасовке с силовиками на несогласованной с властями акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Instagram Делимханова.

По словам депутата, в социальных сетях появилось видео, на котором молодой чеченец сопротивляется правоохранителям. Делимханов назвал это преступлением. Он также отметил, что сторонники Навального поддерживают однополые браки, и эта позиция не подходит «мусульманам и чеченцам».

«Мы с твоим отцом говорили, если ты эту позицию не принимаешь, если принимаешь позицию отваги, чеченца, мусульманина, ты напишешь в директ или свяжешься с нами, с моими друзьями», — сказал Делимханов (перевод с чеченского «Медиазоны»).

Он подчеркнул, что если молодой человек принимает позицию протестующих, то он «не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними».