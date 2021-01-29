Даудов заявил о попытках Кадырова помочь арестованному в Москве чеченцу

Магомед Даудов во время встречи с родственниками арестованного за драку Сайд-Мухаммада Джумаева (Фото: lord_095 / Instagram)

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с родственниками арестованного за драку с омоновцами на митинге 23 января Сайд-Мухаммада Джумаева. Он сообщил им, что глава Чечни Рамзан Кадыров пытался помочь ему. О встрече с родственниками Джумаева Даудов рассказал в своем Instagram.

«Главой ЧР, моим дорогим братом Рамзаном Кадыровым были предприняты все меры, чтобы смягчить участь Сайд-Магомеда, оказавшегося под преступным влиянием врагов нашего государства. Исполняя поручение Рамзана Ахматовича, который заботится о каждом чеченце, где бы он ни находился, мы пытались связаться с ним и объяснить, что своими действиями он нарушил закон и это влечет определенные последствия. К большому сожалению, он избрал иной путь — сегодня он задержан и стал фигурантом серьезного уголовного дела», — написал Даудов.

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Даудов отметил, что Джумаев после развода родителей жил с матерью вне Чечни. «То, что отец проживает вдали от него, а родственники по отцовской линии не могли оказывать ему достаточного внимания и то, что он был отстранен от созидательных преобразований в нашей республике, сыграли негативную роль в формировании его личности», — считает спикер парламента Чечни.