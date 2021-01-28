Суд арестовал подравшегося с омоновцами в Москве чеченца

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, задержанного за драку с сотрудниками спецназа ОМОН на несогласованной акции в Москве 23 января, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухаммада Сайд-Ахмадовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК, на срок до 23 марта», — сообщили в суде.

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