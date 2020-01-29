Путин счел полезной для страны работу правительства Медведева

По словам президента, прошлому кабинету министров пришлось работать в непростых условиях. «На 100% никогда и нигде планы не исполняются», — сказал Владимир Путин

Владимир Путин во время встречи с бывшими членами правительства (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку членами правительства. По его словам, несмотря на непростые условия, кабинету министров во главе с Дмитрием Медведевым удалось сделать много важного и полезного для будущего России.

«Сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются», — сказал Путин (цитата по ТАСС). В целом, по мнению президента, команда Медведева сделала «очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны».

Путин пояснил, что непростым для правительства было «определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы».

Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд и выразил надежду на дальнейшую эффективную работу. «Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», — сказал глава государства.