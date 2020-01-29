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Отставка правительства Медведева ,  
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Путин счел полезной для страны работу правительства Медведева

По словам президента, прошлому кабинету министров пришлось работать в непростых условиях. «На 100% никогда и нигде планы не исполняются», — сказал Владимир Путин
Владимир Путин во время встречи с бывшими членами правительства (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел встречу с ушедшими в отставку членами правительства. По его словам, несмотря на непростые условия, кабинету министров во главе с Дмитрием Медведевым удалось сделать много важного и полезного для будущего России.

«Сложностей было много, и, разумеется, на 100% никогда и нигде планы не исполняются», — сказал Путин (цитата по ТАСС). В целом, по мнению президента, команда Медведева сделала «очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны».

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Путин пояснил, что непростым для правительства было «определить цели национального развития, выработать механизм достижения этих целей в виде национальных проектов, осуществлять текущую полномасштабную и разноплановую работу по развитию экономики страны, социальной сферы».

Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд и выразил надежду на дальнейшую эффективную работу. «Исхожу из того, что мы будем представлять из себя такую большую единую расширенную команду. Я очень на вас рассчитываю», — сказал глава государства.

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Правительство Медведева объявило об отставке 15 января после послания президента Федеральному собранию, в котором тот анонсировал изменения в Конституции. Среди предложений было дать Госдуме право утверждать премьера, вице-премьеров и министров. Объясняя решение об отставке, Медведев заявил, что это поможет президенту реализовать все предложенные идеи.

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Фотогалерея 

На посту премьера Медведева сменил Михаил Мишустин. Большинство членов кабинета Медведева не вошли в новое правительство, но получили другие должности, некоторые из них — в Кремле. Сам Медведев занял пост заместителя председателя Совета безопасности России.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Медведев, правительство
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