Кто в России покупает бункеры от ядерных ударов. Разговор с разработчиком

Создатель новых российских бункеров «КУБ-М» рассказал РБК, что чувствует человек в бункере, спасают ли они от ядерного взрыва и удара HIMARS, кто их заказывает, какая обстановка внутри и зачем там нары

Глава НИЦ «Совершенствования защитных мероприятий» Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (ВНИИ ГОЧС) Николай Посохов рассказал в интервью РБК как в России разработали модульный бункер, и кто и зачем его заказывает.

Как разрабатывали российский бункер

— Когда началась разработка «КУБ-М»?

— Примерно с 2010 по 2015 год в МЧС России проводилась большая планомерная работа по изменению подходов к гражданской обороне: к задачам, к их выполнению. Как следствие, были внесены изменения в нормативную правовую базу.

Если мы говорим про защитные сооружения, то в первую очередь, это была актуализация СНиПа, действующего с 1977 года. В 2014 году, после двух лет совместной работы с Минстроем России, вышел свод правил «Защитные сооружения гражданской обороны», где были изменены требования к ним. И, соответственно, под новые задачи, под новые требования, в начале 2015 года МЧС объявило открытый конкурс на создание нового типа защитных сооружений. Институт принял в нем участие и по итогам был признан победителем.

В 2015 году мы приступили к созданию нового типа защитных сооружений. С учетом экспериментальных проверок и всех испытаний у нас ушло на решение этой задачи почти три года и к концу 2017 года был создан опытный образец защитного сооружения блок-модульного типа.

— А почему тогда производство началось только в 2024 году?

— В 2017 году был получен патент на изобретение, и в этом же году мы впервые показали опытный образец защитного сооружения «КУБ-М» на выставке «Комплексная безопасность — 2017».

В конце 2023 года, после решения всех юридических вопросов, министерством было принято решение о заключении лицензионных договоров с заводами — производителями. Соответственно, уже где-то к октябрю-ноябрю 2024 года началось серийное производство защитных сооружений.

— Почему понадобилось проектировать новый тип защитного сооружения?

— Изменился характер и условия ведения боевых действий. Если в Советском Союзе готовились к защите от возможных ядерных ударов, и от этого предполагалось защищать население, то в современных условиях применение такого мощного оружия маловероятно. Военная доктрина, в том числе ядерных держав, предполагает в основном применение обычных средств поражения.

Кроме того, по результатам проведенных инвентаризаций всех существующих защитных сооружений, после изучения тех проблем, которые связаны с их использованием, а также с целью своевременного наращивания фонда защитных сооружений для укрытия населения, сокращения времени и финансовых затрат, было принято решение о разработке нового типа защитного сооружения.

При его разработке мы сделали акцент на три главных компонента: мобильность, стоимость и сроки введения в эксплуатацию. Во-первых, наше защитное сооружение можно перевозить любым видом транспорта. Оно располагается на поверхности земли, соответственно, его не затопит. Во-вторых, оно гораздо дешевле, чем капитальное строительство. Если мы будем сравнивать строительство защитного сооружения вместимостью 100 человек капитального типа и блок-модульного, то последнее будет раза в три дешевле. В-третьих, от проектирования до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства проходит как минимум три года. А модульное сооружения мы можем изготовить в течение одного-двух месяцев.

Также не стоит забывать, что благодаря технологиям, количество работающего на объектах персонала сокращается, и защитные сооружения большой вместимости уже не всегда востребованы.

От чего можно спастись в бункере

— Какие бывают комплектации «КУБ-М»?

— В техническом задании было прописано, что мы должны разработать укрытие, противорадиационное укрытие и убежище. Это типы защитных сооружений, которые определены постановлением правительства от 29.11.1999 № 1309. В этом документе указано, на каких объектах какой тип сооружения должен быть.

Там, где нет больших опасностей, где возможно применение только обычных средств поражения, должно быть укрытие. Где возможно радиоактивное заражение, там должно быть противорадиационное укрытие, которое защищает от радиации. Ну, и если у нас серьезные объекты, и по ним возможно нанесение ударов, там должно быть защитное сооружение типа «убежище».

Согласно постановлению № 1309, укрытие должно защищать людей от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также обрушения этажей, которые расположены выше. Противорадиационное укрытие должно защищать людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности. Наиболее мощное, убежище должно защищать от поражающих факторов ядерного, химического, биологического оружия и обычных средств поражения, а также от патогенных микроорганизмов и токсинов при авариях на потенциально опасных биологических объектах, ионизирующих излучений при радиационных авариях, а также при пожарах.

— Что такое обычные средства поражения?

— Это то, что сейчас применяется во всех вооруженных конфликтах, начиная от стрелкового оружия и заканчивая артиллерийским. Стрелковое, я бы в данном случае не брал. А вот все остальное, в том числе ракетные и авиационные средства поражения, и так называемые «дроны» — это «обычные средства поражения».

— Противорадиационные укрытия, в целом, понятно, что такое

— Да, они должны располагаться рядом с радиационно-опасными объектами, где может образоваться зона радиоактивного заражения в случае производственной аварии. Кроме того, противорадиационные укрытия позволяют защищать население от радиационных последствий применения ядерного оружия.

— Третий тип — убежище — должно защищать от ядерного удара?

— Если совсем просто — да. Но все же нельзя все так категорично мерить. У нас есть постановление правительства № 1309. Вот там все четко расписано — для каких категорий, какой тип защитного сооружения должен создаваться.

Заказчики обращаются на производство и в зависимости от того, какой им нужен тип, такой и изготавливается. Внешне они будут похожи, но будут различаться в небольшой степени в комплектации. Укрытие будет попроще и подешевле, убежище — посложнее и подороже.

— За какое время можно построить «КУБ-М»?

— Сроки изготовления зависят от типа защитного сооружения, его комплектации, вместимости. Допустим, защитное сооружение — убежище — вместимостью 54 человека, включает один технический блок и один жилой. Его изготовление займет около месяца. Дальше останется транспортировать его до заказчика, смонтировать, установить на площадке, обложить блоками — это еще месяц.

Защитное сооружение на 150-200 человек можно изготовить за полтора — два месяца.

— Что входит в «набор» защитного сооружения?

— Если это укрытие, то в комплектации технического блока нет ничего сложного: простая вентиляция, аккумуляторные батареи, либо небольшой дизель, которые будут обеспечивать освещение. В противорадиационном укрытии должна быть уже фильтровентиляция. В убежище уже разные типы вентиляции, система регенерации и так далее.

— Заказчики просят предусмотреть какие-то дополнительные функции, которые в базовых комплектациях не предусмотрены?

— У нас есть законодательство, где в части, касающейся защиты населения, все четко прописано, какие минимальные требования должны быть соблюдены, в том числе в защитных сооружениях. И они должны строго соблюдаться.

Организация, которая приобретает такое изделие, обязана поставить его на учет в главном управлении МЧС России по своему субъекту, чтобы оно числилось как защитное сооружение. Его будут проверять с определенной периодичностью, готово ли оно к приему укрываемых, а не просто организация поставила галочку, что оно у нее есть.

По поводу дополнительных функций: по требованию заказчика производители могут теоретически выполнить любое его пожелание. Но при этом заказчик должен понимать, что он сам несет ответственность перед надзорными органами за отклонения от нормативных требований. К примеру, защитные сооружения согласно нормативным требованиям оборудуются не кроватями, а простыми нарами, выполненными из негорючих материалов. В конце 1990-х — начале 2000-х годов, когда все думали о миллениуме и ждали конца света, рынок по проектированию защитных сооружений очень сильно вырос. Там чего только не проектировали, покупали и закапывали все что более или менее напоминало «защитное сооружение». Люди отдавали безумные деньги, у кого была такая возможность.

К нам иногда приходят разные «странные» запросы на проектирование защитных сооружений частного характера, как к ведущему институту в этой сфере. И когда читаешь технические задания, чего хочется людям в частном порядке, мягко говоря, очень сильно удивляешься.

— То есть, подавляющее большинство заказчиков «КУБ-М» — это организации?

— Да, это юридические, а не физические лица.

— Зачем предприятия приобретают «КУБ-М»?

— Опять же, возвращаясь к постановлению правительства № 1309, в пункте 3 которого определено какие организации и какие защитные сооружения должны создавать. При новом строительстве, на стадии проектирования, так же проектируется и защитное сооружение, и соответственно при строительстве объекта возводится защитное сооружение. Но иногда бывает и так, что в организации должно быть защитное сооружение, а его, по разным причинам, нет, а территория уже застроена. В таких случаях проще купить «КУБ-М», чем построить новое защитное сооружение.

Часть территории нашей страны находится в зоне вечной мерзлоты. Да, там возможно построить защитное сооружение, есть такие технологии, но это в разы дороже. И когда появилась информация о нашей разработке в СМИ, к нам стало поступать очень много запросов о возможности приобретения блок-модульного защитного сооружения для Арктической зоны.

Бывает и так, у организации по каким-либо причинам, защитное сооружение пришло в негодность (его затапливает, оно разрушается, восстанавливать его дорого). Поэтому они снимают с учета старое, а взамен покупают и ставят новый «КУБ-М».

— Есть те, кто по нормативам не обязан иметь защитное сооружение, но по своей воле его покупает? На случай прилетов дронов, например?

Есть и такие случаи. Но это больше коммерческие организации, негосударственные.

— На сегодняшний день, например, число таких заказчиков увеличилось?

— Может быть, но только если какая-то очень небольшая часть. Опять же, постановление правительства № 1309 — от 1999 года, когда никто не говорил о боевых действиях. Да, с тех пор его корректировали, но в целом порядок как был, так и остался. Свод правил — от 1977 года, его также актуализировали, но основные принципы защитных сооружений остались с тех времен.

Поэтому говорить о том, что все испугались и бросились покупать, я бы не стал. Может быть, можно говорить о том, что появилось больше сознательности, люди стали серьезнее относиться к таким вещам.

«Пошел сигнал — вся смена в укрытие» «Северная энергетическая компания» (СЕВЭНКО) обеспечивает тепло-, водо-, газо- и электроснабжение Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе. По закону, она должна иметь защитное сооружение, но до недавнего времени его не было — стоит дорого, денег не приносит, поэтому пролоббировать его установку не представлялось возможным, говорят в компании. При строительстве Ноябрьска город не считался потенциальным объектом атаки, поэтому бункеров здесь на построили. Дальность полета ракет увеличивалась, но укрытия не строили уже из-за вечной мерзлоты. Сейчас в Ноябрьске днем минус 30. В начале октября беспилотники впервые атаковали Тюменскую область. После этого губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что Росгвардия и антитеррористическая комиссия проверят меры безопасности на объектах ТЭК. «Если дистанция [запуска дронов] выросла, то риск по ключевым объектам на территории Ямало-Ненецкого автономного округа значительно вырос», — подчеркивал он. Изменилось отношение к защитным сооружениям и у надзорных органов, говорит гендиректор компании Валерий Ольхов, — их стали проверять более тщательно. На этом фоне контролирующие органы подали на СЕВЭНКО в суд из-за неисполнения предписания об установке укрытия. В суде, который состоялся осенью, компания признала вину в неисполнении закона, а суд в свою очередь не стал ее наказывать — к тому времени организация уже договорилась о поставке бункера и его вот-вот должны были привезти. Защитные сооружения везли фурами на Ямал из Псковской области, где находится завод-изготовитель, а бетонные блоки, которыми их обкладывают, — по железной дороге. На вопрос о том, от чего «Куб-М» должен защищать сотрудников в Ноябрьске, в «Северной энергетической компании» сразу отвечают: «от беспилотников». «Пошел сигнал — летит БПЛА. Вся смена — раз! — оставляет котельную в автоматическом режиме, и в укрытие. Все закончилось, всё, все живые и здоровые», — иллюстрирует возможную ЧС Ольхов. Основными заказчиками «Кубов-М» выступают коммерческие организации, которым нужно обеспечить безопасность рабочей смены при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе при атаке беспилотников, рассказал РБК замдиректора завода-производителя бункеров «Элтехмаш» Антон Бутаков. «Спрос стабилен, но имеются всплески, обусловленные возникновением ЧС в регионе заказчика», — добавил он.

— Как внутри организован быт?

— Скажем так, это спартанские условия. Не рассчитывайте, что там будет люкс как в гостинице. Здесь главное — защитить, главное, чтобы человек выжил и для этого предусмотрено все самое необходимое. Есть запасы питьевой воды, в убежище есть даже запасы технической воды. Предусмотрена канализационная система, санузлы.

Если речь идет об убежище, то вы не можете находиться в закрытом задраенном помещении без воздуха. Поэтому предусмотрена система вентиляции, сделанная таким образом, чтобы человеку было комфортно, и он не пострадал от наружной среды, если она будет вдруг заражена.

Поскольку защитные сооружения рассчитаны на пребывание в течение 48 часов, человек должен есть. Поэтому продуманы места для хранения запасов продуктов.

Также учтен санитарный пост для того, чтобы можно было оказать первую помощь. При большой вместительности защитного сооружения, вместо санитарного поста уже предусмотрен медпункт.

Ну и, соответственно, самое главное — это места для сидения, для лежания, потому что вы 48 часов на ногах не простоите. Для оптимизации пространства используются обычные нары.

— Почему был установлен срок 48 часов? Активный радиационный фон?

— Совершенно верно. Этот норматив еще с советского периода пришел, со времен Холодной войны, и связан с радиоактивным загрязнением местности в случае ядерного удара.

— Вы сами жили внутри?

— Жить не жил, но находился иногда практически весь рабочий день в нем, когда мы его создавали. Обыкновенное защитное сооружение.

— Какие ощущения возникают, когда ты находишься в убежище и понимаешь, что это защита от, например, снарядов?

— Ну, вот представьте, вас одного закроют, даже в квартире, с телевизором, с мягкой кроватью, через два-три дня, неделю, уже будет некомфортно. Но здесь вопрос в том, что вы не один находитесь, а вместе с другим людьми. И есть реальная опасность, от которой нужно защищаться. И вы чувствуете себя в безопасности, а отсутствие комфорта при этом не так ощущается. Потому что главное — сохранить жизнь. А потом, когда много людей находятся в одном месте, это объединяет, возникает поддержка.

— Испытания с участием людей проводятся, когда их, например, закрывают в убежище?

— Запрещено.

Что чувствует запертый в бункере человек Корреспондент РБК побывал в укрытии. «Куб-М» состоит из жилого и технического модулей. В жилом стоят нары: нижние поуже, — чтобы сидеть (в одной секции нар четыре места), верхние пошире, для того, чтобы лежать (одно место в секции). Нары с панцирными сетками, матрасы для них нормативами не предусмотрены. Лестницы к верхним нарам тоже не предусмотрены — залезать приходится, цепляясь за сетку. Под потолком пожаровзрывобезопасные светильники в колпаках из закаленного стекла, свет неяркий, металлические конструкции покрашены темной краской, под потолком система вентиляции. Предельно аскетично. Одна из задач — не допустить внутри укрытия пожара, поэтому краска используется негорючая, между модулями — противопожарные двери. В технической блоке предусмотрено отдельное место для санитарного поста. Там будут располагаться санитарные сумки, также есть место, куда положить раненых. Далее — технические помещения. Отдельная небольшая комнатка — для системы вентиляции. Еще небольшие женский и мужской туалеты. Под туалетами бак для сточных вод, чуть сбоку наверху, под потолком, — бак с питьевой водой. По нормам запас питьевой воды и емкости для сточных вод должен составлять не менее 2 литров в сутки на человека.

— Ваше защитное сооружение может выдержать, например, прямой удар из современного вооружения?

- «КУБ-М» может защитить практически от любого воздействия. Почему практически, потому что есть специальные средства уничтожения, от которых защиты фактически нет, недавний пример, уничтожение подземных объектов в Иране.

Все будет зависеть от того, какое воздействие предполагается. Если это какой-то простой объект, то по нему, скорее всего, не будут наносить удар, но он может оказаться в зоне случайного поражения. Там защита будет попроще. А если мы говорим о стратегически важном объекте, то там должна быть предусмотрена другая защита. Например, в зоне боевых действий, наверное, надо предусматривать и защиту от прямого воздействия.

- «КУБ-М» в максимальной комплектации защитит от попадания «Хаймарса»?

— Защитит.

— Какими технологиями обеспечивается защита?

— Защита от обычных средств поражения осуществляется за счет укладки по периметру и на перекрытии бетонных блоков. Если это будет артиллерийский снаряд, то это одна толщина блоков, а если это будет «Хаймарс», то это другая толщина и другой бетон.

В своде правил, о котором я говорил, прописано, что защитное сооружение должно защищать от воздействия ударной волны, 100 кПа (1 кгс/см2). Мы провели испытания, сооружение выдержало эту волну. И дальше мы рассчитали, какая толщина бетонных блоков необходима для защиты от обычных средств поражения. Она варьируется примерно от 40 см до 2 м.

Сборка и поставка защитного сооружения идет в зависимости от того, от чего хочет защититься заказчик.

«Северной энергетической компании» бункер-укрытие обошелся в 71,4 млн руб. В эту стоимость входило изготовление и транспортировка. Как рассказала начальник отдела гражданской обороны и мобилизационных мероприятий компании Татьяна Ольхова, сразу после начала военного конфликта на Украине стоимость защитных сооружений была гораздо ниже, чем сейчас. Например, осенью 2022 года компании предлагали купить бункер за 20 млн. руб. Сейчас стоимость одного «КУБа» производства завода «Элтехмаш» начинается от 30 млн руб., рассказал Антон Бутаков. Производство занимает от одного до двух месяцев в зависимости от комплектации. На место бункер привозят уже в готовом виде и после установки его обкладывают бетонными блоками, повышая таким образом защиту.

«Попытки заработать на защитных сооружениях нечестными способами»

— Есть ли в России и за рубежом аналоги «КУБ-М»?

— Скажем честно, аналогов нет. Что-то похожее, может быть, создавалось, начиная от бронированных вагонов и заканчивая надувными палатками, где создавалось избыточное давление воздуха, чтобы внутрь не попадал зараженный воздух. Но комплексной защиты, как наша, нет.

Сейчас появляются первые попытки заработать на защитных сооружениях деньги нечестными способами. Мы проводим разъяснительную политику, доводим информацию о том, что можно купить дешевле, но оно вас ни от чего не защитит. И по законодательству к вам все равно будут приходить надзорные органы с проверками, и вы будете платить штраф за невыполнение требований по защите персонала.

Понимаете, мы, прежде чем это все придумать, провели анализ, теоретические расчеты, сделали опытный образец, испытали его. Я за нашу разработку могу ручаться. Про другие решение такого сказать не могу.

В 2026 году будет предусмотрена обязательная сертификация защитных сооружений. Сейчас заказчик может попросить сертификат, но это добровольно. А со следующего года будет обязательно.

— Почему было выбрано название «КУБ-М»?

— Название «КУБ-М» было прописано в техническом задании, подготовленном МЧС России в 2015 году. Но вы сами посмотрите, это же блок — модульное сооружение. Если собрать несколько блоков, то он напоминает куб. И создается как бы из кубиков.

— Вы проектируете защитные сооружения, которые могут, в том числе защищать от последствий ядерного удара, от каких-то катастроф. На вас самого это как-то влияет? Меняет ваше отношение к происходящему?

— Нет, абсолютно не меняет. Понимаете, когда человек поступает в военное училище, институт, служит, растет в званиях, у него основная задача, как военного — это защищать мирное население, свою страну. И он всю свою жизнь посвящает защите. И наша задача — защищать. Дай Бог, это не потребуется. Но если надо, то надо быть уверенным, что это спасет чью-то жизнь и не одну.