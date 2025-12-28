Bloomberg узнал о подвешенном состоянии владельцев заправок ЛУКОЙЛа в США

В штате Нью-Джерси на северо-востоке США десятки владельцев автозаправочных станций ЛУКОЙЛа собрались, чтобы обсудить последствия санкций, введенных администрацией президента Дональда Трампа.

Покупатели франшизы обвиняют власти США в оставлении их на произвол судьбы, а исполнительный директор New Jersey Gasoline, C-Store, Automotive Association Эрик Бломгрен отметил, что около 200 американских представителей малого бизнеса рискуют исчезнуть.

ЛУКОЙЛ оказался в санкционном списке США в конце октября. Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле назвали меры против ЛУКОЙЛа недружественным шагом США.

Компания вошла на рынок США в 2000 году, купив Getty Petroleum Marketing, а в 2004-м ребрендировала станции Mobil в Нью-Джерси, Нью-Йорке и Пенсильвании; сейчас их менее 200. Франчайзи платят аренду и налоги, получая топливо и финансирование от Lukoil North America, но после 2022 года сотрудничество осложнилось из-за бойкотов и допросов клиентов о связях с Россией.

Банк BCB Bancorp разорвал связи, заморозив платежи по картам; теперь Lukoil работает с мелкими банками вроде OceanFirst и Parke Bancorp, а поставки топлива идут от Gill Energy вместо Phillips 66, говорится в материале.

Материал дополняется