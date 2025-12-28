В Колумбии призвали граждан отказываться от предложений о наемничестве

Минобороны страны обратилось с призывом к колумбийцам «не попадаться на обман» и не соглашаться на такие предложения. В октябре колумбийцы, участвовавшие в боях на стороне Киева, записали обращение к президенту Густаво Петро

Минобороны Колумбии обратилось с призывом к гражданам «не попадаться на обман» и не соглашаться быть наемниками.

«Работа наемника — это не что иное, как международная торговля людьми: тобой манипулируют, увозят в другую страну, помещают в ненадежные условия без какой-либо правовой защиты», — написало ведомство в X.

Министерство призывает колумбийцев отказываться от подобных предложений. «Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине, на стороне закона», — подчеркнули там.

В октябре издание Semana сообщало, что колумбийцы, участвовавшие в боях на стороне Украины, записали обращение к президенту страны Густаво Петро и попросили о помощи в возвращении домой. Они, в частности, пожаловались на то, что их заставляют подписывать документы без перевода на испанский язык и не выплачивают обещанное денежное довольствие.

Позднее Петро призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, обвинив украинцев в том, что они относятся к колумбийским гражданам «как к низшей расе». Так он ответил на пост в X местного издания Noticias Caracol, в котором говорилось об удержании на Украине 35 колумбийских наемников, которые отказались подписывать новый контракт на полгода.

The Wall Street Journal называла Колумбию «золотой жилой» для вербовщиков бойцов для участия в конфликтах за рубежом, в частности на Украине.

Летом российский суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, взятого в плен в Курской области, к 28 годам лишения свободы по нескольким статьям, в том числе о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК), терроризме (ч. 2 ст. 205) и незаконном пересечении госграницы (ст. 322). По версии обвинения, колумбиец добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии и за материальное вознаграждение участвовал в нападении украинских войск на Курскую область.