 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Колумбии призвали граждан отказываться от предложений о наемничестве

Минобороны Колумбии призвало граждан отказываться от предложений о наемничестве
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны страны обратилось с призывом к колумбийцам «не попадаться на обман» и не соглашаться на такие предложения. В октябре колумбийцы, участвовавшие в боях на стороне Киева, записали обращение к президенту Густаво Петро

Минобороны Колумбии обратилось с призывом к гражданам «не попадаться на обман» и не соглашаться быть наемниками.

«Работа наемника — это не что иное, как международная торговля людьми: тобой манипулируют, увозят в другую страну, помещают в ненадежные условия без какой-либо правовой защиты», — написало ведомство в X.

Министерство призывает колумбийцев отказываться от подобных предложений. «Лучший путь всегда будет здесь, на твоей родине, на стороне закона», — подчеркнули там.

Россия и Колумбия создадут группу анализа ситуации с наемниками
Политика
Фото:Ed Ram / Getty Images

В октябре издание Semana сообщало, что колумбийцы, участвовавшие в боях на стороне Украины, записали обращение к президенту страны Густаво Петро и попросили о помощи в возвращении домой. Они, в частности, пожаловались на то, что их заставляют подписывать документы без перевода на испанский язык и не выплачивают обещанное денежное довольствие.

Позднее Петро призвал колумбийцев, воюющих на Украине, вернуться на родину, обвинив украинцев в том, что они относятся к колумбийским гражданам «как к низшей расе». Так он ответил на пост в X местного издания Noticias Caracol, в котором говорилось об удержании на Украине 35 колумбийских наемников, которые отказались подписывать новый контракт на полгода.

The Wall Street Journal называла Колумбию «золотой жилой» для вербовщиков бойцов для участия в конфликтах за рубежом, в частности на Украине.

Летом российский суд приговорил гражданина Колумбии Пабло Пуэнтеса Боорхэса, взятого в плен в Курской области, к 28 годам лишения свободы по нескольким статьям, в том числе о наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК), терроризме (ч. 2 ст. 205) и незаконном пересечении госграницы (ст. 322). По версии обвинения, колумбиец добровольно вступил в состав 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии и за материальное вознаграждение участвовал в нападении украинских войск на Курскую область.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Колумбия Минобороны наемничество
Материалы по теме
Колумбия задумалась о решении вопроса наемничества среди своих граждан
Политика
Посол сообщил о контактах с Россией о погибших на Украине колумбийцах
Политика
В Боготе объяснили появление колумбийцев в рядах ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Трамп перед встречей с Зеленским сыграл в гольф Политика, 05:13
В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов Политика, 05:06
В Колумбии призвали граждан отказываться от предложений о наемничестве Политика, 04:57
Лавров назвал Европу главным препятствием к миру на Украине Политика, 04:34
Встречу Трампа и Зеленского перенесли на два часа раньше Политика, 03:49
В Польше объявили о планах построить систему обороны от дронов за €2 млрд Политика, 03:38
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
В Сызрани объявили об опасности атаки дронов Политика, 03:11
Три российских аэропорта возобновили полеты Политика, 02:36
Зеленский прибыл в США на переговоры с Трампом Политика, 02:28
Путин заявил, что российским командирам есть чем «порадовать» россиян Политика, 02:14
Стубб сообщил о продолжении работы в Европе над прочным миром для Киева Политика, 02:12
Еще один аэропорт приостановил полеты Политика, 01:33