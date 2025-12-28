 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов

В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов во время ограничений
Сюжет
Военная операция на Украине
В связи с ограничениями в Шереметьево и Внуково вечером задержали 290 рейсов, десятки бортов перенаправили в другие авиагавани. Аэропорты уже вернулись к штатному режиму

В период действия ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов на вылет и приземление, следует из онлайн-табло аэропортов.

По данным пресс-службы Шереметьево, в период с 17:00 по 23:45 было отменено 34 рейса, еще 49 самолетов были перенаправлены на другие аэродромы.

Из онлайн-табло аэропорта Внуково следует, что в период с 16:00 по 00:00 были отменены 33 рейса, около 32 самолетов ушли на запасные аэродромы.

Вечером 27 декабря авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и Nordwind объявили о корректировке расписания рейсов из-за временных ограничений в Шереметьево.

В Шереметьево и Внуково сняли ограничения на полеты
Политика

На момент подготовки публикации аэропорты работают в штатном режиме. Шереметьево и Внуково принимали и отправляли самолеты «по согласованию с соответствующими органами», об отмене ограничений Росавиация сообщила около полуночи.

Ночью во «Внуково» сообщили, что очередей и скопления пассажиров в аэропорту после снятия ограничений нет. «Сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предпринимают все меры, чтобы вернуться к привычному расписанию полетов и штатной работе», — говорится в сообщении.

Вечером 27 декабря и в ночь на 28 декабря вводили ограничения аэропорты Самары, Пензы, Волгограда, Ульяновска, Саратова, Чебоксар.

Всего в течение прошедшей ночи системы ПВО уничтожили над Россией 25 беспилотников, отчиталось утром Минобороны. Больше всего — 12 — над Самарской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об одном сбитом над регионом дроне и уточнил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Смоленский губернатор Василий Анохин выступил с аналогичным заявлением.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Шереметьево Внуково рейсы задержка рейсов
