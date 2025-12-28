 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь ПВО сбила над Россией 25 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В течение прошедшей ночи системы ПВО уничтожили над Россией 25 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов было сбито над Самарской областью — там ПВО перехватила 12 БПЛА. По три беспилотника уничтожили над Белгородской, Курской и Саратовской областями и по два — над Волгоградской и Ростовской.

Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Ночью ограничения на полеты действовали в аэропортах Пензы, Ульяновска, Волгограда, Самары, Ярославля и Калуги. На момент подготовки материала все аэропорты работают в штатном режиме.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Александра Озерова
Минобороны ПВО Самарская область беспилотники
