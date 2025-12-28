За ночь ПВО сбила над Россией 25 дронов
В течение прошедшей ночи системы ПВО уничтожили над Россией 25 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов было сбито над Самарской областью — там ПВО перехватила 12 БПЛА. По три беспилотника уничтожили над Белгородской, Курской и Саратовской областями и по два — над Волгоградской и Ростовской.
Ночью ограничения на полеты действовали в аэропортах Пензы, Ульяновска, Волгограда, Самары, Ярославля и Калуги. На момент подготовки материала все аэропорты работают в штатном режиме.
