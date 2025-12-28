Почему выборы в ЦАР называют историческими, несмотря на явного фаворита Центральноафриканская Республика — один из ключевых партнеров России в Африке

28 декабря в Центральноафриканской Республике пройдут выборы на всех уровнях. В ООН уже назвали их историческим событием и важнейшей частью мирного процесса. Подробнее — в материале РБК

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Почему выборам в ЦАР придают такое значение

28 декабря в Центральноафриканской Республике (ЦАР) пройдут всеобщие выборы. В ООН это голосование назвали историческим: в стране одновременно пройдут четыре категории выборов — президентские, парламентские, региональные и муниципальные; последние — впервые с 1988 года.

В преддверии голосования генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал власти ЦАР провести выборы «мирным, упорядоченным, инклюзивным и заслуживающим доверия образом», а все заинтересованные стороны — «воздерживаться от действий, которые могут спровоцировать насилие или подорвать доверие к процессу». Как отметил Гутерриш, муниципальные выборы станут «исторической вехой в мирном процессе» и важным шагом к децентрализации ЦАР.

Республика десятилетиями охвачена постоянными внутренними конфликтами. Последняя гражданская война началась в ней в 2012 году и с периодическими затишьями продолжается по сей день. Она началась с того, что альянс повстанческих группировок «Селека», куда входят в основном мусульмане, захватил города на севере и востоке страны, включая столицу Банги, и в итоге добился того, что в 2013-м президент Франсуа Бозизе покинул страну. Параллельно в ней начали формироваться и активно действовать христианские отряды самообороны «Антибалака» (христине составляют большинство населения республики). На фоне роста межрелигиозного насилия свои войска в ЦАР в рамках операции «Сангарис» ввела Франция; они присутствовали в республике до 2016 года.

В 2014 году была учреждена и начала действовать MINUSCA — Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской Республике. На прошедших через два года президентских выборах в ЦАР победил Фостен-Арканж Туадера, бывший премьером страны в 2008–2013 годах. Он возглавляет ЦАР и сейчас.

Примерно с 2018 года поддержку правительству ЦАР оказывает Россия. В феврале 2019 года Туадера и представители 14 вооруженных группировок подписали в Банги мирный договор — «Политическое соглашение о мире и примирении в Центральноафриканской Республике». В нем стороны согласились, что «свободные, справедливые, инклюзивные, прозрачные и заслуживающие доверия выборы» — это единственный способ обеспечить в стране политические перемены и укрепить демократию. «В этой связи стороны обязуются поддерживать мирное проведение выборов президента, выборов в законодательные органы, а также выборов в региональные и муниципальные органы власти», — сказано в документе.

MINUSCA приняла активное участие в организации нынешних выборов — она доставила избирательные материалы (бюллетени, несмываемые чернила, списки избирателей и т.п.) на 6,7 тыс. избирательных участков, использовав воздушный транспорт. В ООН ожидают, что в голосовании примут участие около 2,4 млн зарегистрированных избирателей.

Центральноафриканская Республика (ЦАР) — государство в Центральной Африке без выхода к морю со столицей в городе Банги. На севере граничит с Чадом, на северо-востоке — с Суданом, на востоке — с Южным Суданом, на юге — с Демократической Республикой Конго (ДРК), на юго-западе — с Республикой Конго, на западе — с Камеруном. На площади 623 тыс. кв. км проживают 5,3 млн человек. Государственный язык — санго. 80% населения — христиане (большинство из них протестанты). Бывшая французская колония обрела независимость от Франции в 1960 году. Одна из самых политически нестабильных стран в мире — за годы независимости в стране сменилось шесть республик. Хотя ЦАР богата полезными ископаемыми (в стране несколько сотен месторождений — в основном нефти, золота, алмазов), она остается одной из беднейших и наиболее уязвимых стран мира: по данным Всемирного банка за 2021 год, 71,6% населения живет на менее чем $3 в день.

Кто претендует на пост президента ЦАР

В ноябре 2025 года Конституционный совет ЦАР допустил до участия в выборах президента семь кандидатов, в том числе действующего главу государства Туадеру, который уже дважды побеждал на выборах. По итогам референдума 2023 года в Конституцию ЦАР была внесена поправка, которая не ограничивает число президентских сроков для одного лица. Но если прежде Туадера баллотировался как независимый кандидат, то теперь идет на выборы от созданной им в 2018 году партии «Движение объединенных сердец» (Mouvement Cœurs Unis — MCU); сейчас у нее самая большая фракция в парламенте ЦАР.

Фостен-Арканж Туадера родился в 1957 году в Банги. Изучал математику в университетах Банги и Абиджана (Кот-д’Ивуар), доктор математических наук. С 1987 по 2008 год преподавал в Университете Банги, с 2004 по 2008 год был его ректором. В 2008-м занял пост премьер-министра при президенте Франсуа Бозизе. После свержения последнего в 2013 году Туадера вместе с семьей уехал во Францию. В ЦАР он вернулся год спустя, когда временным президентом стала бывший мэр Банги Катрин Самба-Панза и было учреждено переходное правительство национального единства. В 2016 году Туадера победил на президентских выборах и стал первым африканским лидером, воспользовавшимся услугами российской ЧВК «Вагнер» — она пришла в страну, предположительно, в 2018 году. В обмен на услуги по обеспечению безопасности компания получила контроль над несколькими месторождениями алмазов и золота, утверждали власти США и Великобритании. После мятежа ЧВК в России сообщалось о выводе бойцов «Вагнера» из ЦАР, но позже власти страны объявили, что это был не вывод, а ротация. «Наша страна была полностью под влиянием вооруженных группировок в 2016 году, были попытки переворота, и наблюдались проблемы в области безопасности. Но благодаря помощи Российской Федерации мы сегодня обрели мир, стабильность, и мы действительно хотим подчеркнуть такую важную поддержку. Выражаем признательность от имени центральноафриканского народа», — заявил Туадера на встрече с Владимиром Путиным 28 июля 2023 года после второго саммита Россия — Африка.

Кроме Туадеры на пост президента претендуют еще шесть кандидатов:

Анисе-Жорж Дологеле, бывший премьер-министр (1999–2001), лидер партии «Союз за обновление Центральной Африки». Участвовал в выборах президента 2015 и 2020 годов.

Анри-Мари Дондра, бывший премьер-министр (2021–2022) и бывший министр финансов (2016–2021), лидер партии «Республиканское единство».

Серж Гислен Джори — бывший министр массовых коммуникаций (2022–2025), независимый кандидат.

Аристид Бриан Ребоас — бывший министр молодежи и спорта, на выборах 2020 года набрал меньше 1%; баллотируется от Христианско-демократической партии.

Эдди Симфориен Кпарекути — инженер-строитель, идет от Партии единства и реконструкции.

Марселин Ялименде — евангелический пастор и предприниматель, баллотируется как независимый кандидат.

По оценке издания Africa News, действующий президент — явный фаворит нынешних выборов. Его победа очевидно укрепит российское влияние в стране. «Для центральноафриканцев мы страна справедливая, мощная, со схожими ценностными ориентирами, у нас практически полностью совпадают позиции по основным международным вопросам, по ценностному срезу, — сказал 23 декабря в интервью ТАСС посол России в ЦАР Александр Бикантов. — <…> Мы для них — как в семье большой, мощный брат-спортсмен, который всегда может прийти на помощь и поддержать в любой ситуации».