Путин обсудил с Токаевым крушение азербайджанского лайнера

Казахстан пообещал обеспечить объективное выяснение причин катастрофы. Ранее Путин принес азербайджанскому президенту извинения за инцидент с самолетом и пояснил, что ПВО в Грозном отражала атаку украинских БПЛА

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили крушение азербайджанского самолета, на борту которого находились граждане обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Стороны исходят из того, что казахстанская правительственная комиссия, занимающаяся расследованием всех деталей произошедшего, привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии. Эта работа, проводимая на территории Казахстана, будет носить объективный и прозрачный характер», — сказано в сообщении.

До этого Токаев созвонился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и пообещал ему, что «казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы».

«Мы смогли предотвратить гораздо более серьезные последствия аварии и спасти немало человеческих жизней. Спасательные работы были проведены на высоком уровне», — сказал президент Казахстана на совещании.

В расследовании примут участие 17 международных экспертов: шесть азербайджанских, два российских, три от Межгосударственного авиационного комитета (МАК), один от Международной организации гражданской авиации (ICAO), три из «Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии» (CENIPA), два от бразильской компании-производителя Embraer. «Комиссия будет прозрачно и открыто работать, чтобы не было ни у кого никаких сомнений», — пообещал казахстанский вице-премьер Канат Бозумбаев.

Video

Самолет выполнял рейс Баку — Грозный. Он долетел до Чечни и дважды пытался приземлиться в аэропорту в условиях плохой видимости из-за тумана. В это время российские системы ПВО в республике отражали атаку украинских беспилотников, в аэропорту был введен план «Ковер» — он требует, чтобы все находящиеся в определенной зоне самолеты либо немедленно сели, либо покинули эту местность. Командир воздушного судна увел самолет к аэропорту города Актау на западе Казахстана, где он и потерпел крушение.

Борт подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление», заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев. С его слов, эту версию подтверждают отверстия в фюзеляже и «ранения пассажиров и членов экипажа инородными частицами».

На борту были 67 человек. Из них погибли 38, из них 25 — граждане Азербайджана, семь — России, шесть (в том числе двое детей) — Казахстана.