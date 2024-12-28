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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Кремль ответил на заявление Белого дома о крушении лайнера под Актау

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Катастрофа самолета Баку-Грозный
Позиция России заключается в том, что Москва окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании причин крушения, сообщил Песков
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Кремль не комментирует заявления властей США, что самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), разбившийся 25 декабря в Казахстане, мог быть сбит ПВО, все вопросы здесь нужно направлять в Росавиацию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

О том, что лайнер перед крушением «подвергся внешнему воздействию», ранее сообщил министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев; схожую формулировку использовала и Azerbaijan Airlines. Изначально в Росавиации и Azerbaijan Airlines связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призвали дождаться результатов расследования.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США видят «первичные признаки» того, что самолет был сбит системой ПВО.

«Мы видели эти высказывания. Здесь я в данном случае хочу вам напомнить вчерашнее заявление Дмитрия Ядрова, главы Росавиации, который сказал, что Россия окажет всестороннюю поддержку и Казахстану, и Азербайджану в расследовании обстоятельств и причин крушения самолета. Эта готовность России была заявлена, и ждем результатов расследования. И конечно, здесь неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента, и в данном случае прошу вас ориентироваться на заявления Ядрова», — сказал Песков.

В Белом доме заявили о «первичных признаках», что самолет AZAL был сбит
Политика
Обломки пассажирского самолета &laquo;Азербайджанских авиалиний&raquo; на месте крушения недалеко от города Актау, Казахстан, 25 декабря 2024 года

AZAL приостановила полеты во Владикавказ, Нижний Новгород, Саратов, Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу до завершения окончательного расследования.

Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился днем 25 декабря. В катастрофе погибли 38 человек, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. По данным Минздрава, двое из девяти выживших россиян находятся в тяжелом состоянии. 

Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели вследствие «террористических атак Украины».

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Казахстан авиакатастрофа ПВО Дмитрий Песков
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Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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