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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в Актау

Минздрав: двое пострадавших в Актау россиян находятся в тяжелом состоянии
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Двое из девяти россиян, пострадавших в авиакатастрофе вблизи казахстанского города Актау, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние двоих из них остается тяжелым, четверо, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести, еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой тяжести», — сказал он.

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Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился днем 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа, 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.

Изначально в Росавиации и авиакомпании связали катастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета.

Накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». В настоящее время продолжается расследование, точная причина крушения пока неизвестна.

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