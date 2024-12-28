Минздрав рассказал о состоянии россиян, пострадавших в Актау
Двое из девяти россиян, пострадавших в авиакатастрофе вблизи казахстанского города Актау, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«Состояние двоих из них остается тяжелым, четверо, в том числе ребенок, в состоянии средней степени тяжести, еще трое пострадавших идут на поправку, их состояние врачи оценивают как легкой тяжести», — сказал он.
Пассажирский самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился днем 25 декабря. На его борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа, 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семь погибли. Девятерых выживших, в том числе одного ребенка, доставили на лечение в Москву.
Изначально в Росавиации и авиакомпании связали катастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Выжившие пассажиры рассказывали о взрыве во время полета.
Накануне глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что самолет не смог сесть в Грозном из-за тумана и плана «Ковер», который ввели из-за «террористических атак Украины». В настоящее время продолжается расследование, точная причина крушения пока неизвестна.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов