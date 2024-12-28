Синод РПЦ назвал причины отставки митрополита Илариона

Митрополит Иларион (в миру — Григорий Алфеев) был освобожден от управления Будапештско-Венгерской епархией по ряду причин. В частности, Синод Русской православной церкви (РПЦ) обратил внимание на несоответствие его быта «образу монаха и священнослужителя».

Об этом говорится в журналах Синода.

«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — сказано в документах.

О решении «почислить на покой» митрополита Синод РПЦ объявил накануне.

К решению освободить митрополита Илариона от управления епархией члены синода пришли, рассмотрев результаты работы комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. Теперь он будет служить в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

Священный синод РПЦ сместил Илариона с должности митрополита Будапештского и Венгерского в конце июля. Изначально решение было принято на время работы его комиссии. Сейчас место Илариона в Будапештско-Венгерской епархии занимает митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

В июле в отношении Илариона выдвинул обвинения в домогательствах бывший келейник (помощник) Георгий Сузуки (по паспорту — Джордж). Он опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с митрополитом.

Священнослужитель отверг обвинения. Он рассказывал, что после начала работы Сузуки, которому тогда было 20 лет, в епархию стала приезжать Вероника Сузуки, представившаяся его матерью, и под разными предлогами «вымогала деньги» через «сына». Тот все время проводил с ней и перестал выполнять свою работу. «Из-за этого росло напряжение между ним и моими помощниками. В дальнейшем оно переросло в открытый конфликт», — говорил Иларион. По мнению бывшего митрополита, Вероника Сузуки хотела получить от него «большую сумму преступным путем».

В январе 2024 года бывший келейник внезапно уехал в Японию, после чего Иларион обнаружил, что из сейфа пропали ценные вещи и деньги на €30 тыс. Он обвинил в краже своего бывшего помощника, который, по его словам, попал на камеры видеонаблюдения, полиция объявила его в розыск. Выяснилось также, что у Георгия Сузуки были фальшивые российские водительские права, с помощью которых он через знакомого Илариона получил настоящие венгерские, говорил священник. Он также утверждал, что еще до прибытия в Венгрию Сузуки «был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств, а во время пребывания в Венгрии и в поездках, в том числе в Японию, регулярно посещал сайт детской порнографии».

Агентство РАПСИ опубликовало результаты судебно-технической экспертизы видео- и аудиоматериалов, представленных Сузуки. Они оказались подделкой, сообщало РАПСИ со ссылкой на результаты экспертизы.