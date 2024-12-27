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РПЦ объяснила отставку Илариона «характером отношений» с окружением

РПЦ отправила в отставку Илариона из-за «характера отношений» с окружением
Синод постановил освободить Илариона от управления епархией в Венгрии и «почислить его на покой». Келейник Джордж Сузуки обвинил митрополита в домогательствах, Иларион отверг обвинения и просил церковь защитить его от клеветы
Митрополит Илларион
Митрополит Илларион (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Священный синод Русской православной церкви постановил освободить митрополита Илариона (в миру — Григорий Алфеев) от управления Будапештско-Венгерской епархией и «почислить его на покой». Об этом говорится в журналах синода.

«Обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя», — говорится в сообщении.

К решению освободить митрополита Илариона от управлению епархией члены синода пришли, изучив результаты работы комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии. Теперь он будет служить в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

На место Илариона в Будапештско-Венгерской епархии назначен митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Ранее синод сместил Илариона с этой должности на время работы комиссии по изучению положения дел в его епархии. В отношении него в июле этого года выдвинул обвинения в домогательствах бывший келейник (помощник) Георгий Сузуки (по паспорту — Джордж). Он опубликовал аудиозаписи, фотографии и фрагменты переписки с митрополитом.

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Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион

Священнослужитель отверг обвинения. Он рассказывал, что после начала работы Сузуки, которому тогда было 20 лет, в епархию стала приезжать Вероника Сузуки, представившаяся его матерью, и под разными предлогами «вымогала деньги» через «сына». Тот все время проводил с ней и перестал выполнять свою работу. «Из-за этого росло напряжение между ним и моими помощниками. В дальнейшем оно переросло в открытый конфликт», — говорил Иларион. По мнению бывшего митрополита, Вероника Сузуки хотела получить от него «большую сумму преступным путем».

В январе 2024 года бывший келейник внезапно уехал в Японию, после чего Иларион обнаружил, что из сейфа пропали ценные вещи и деньги на €30 тыс. Он обвинил в краже своего бывшего помощника, который, по его словам, попал на камеры видеонаблюдения, полиция объявила его в розыск. Выяснилось также, что у Георгия Сузуки были фальшивые российские водительские права, с помощью которых он через знакомого Илариона получил настоящие венгерские, говорил священник. Он также утверждал, что еще до прибытия в Венгрию Сузуки «был зарегистрирован на сайтах гей-знакомств, а во время пребывания в Венгрии и в поездках, в том числе в Японию, регулярно посещал сайт детской порнографии».

Агентство РАПСИ опубликовало результаты судебно-технической экспертизы видео- и аудиоматериалов, представленных Сузуки. Они оказались подделкой, сообщало РАПСИ со ссылкой на результаты экспертизы.

В октябре Иларион заявил РБК, что «пришло время церкви» защитить его «от клеветнической кампании».

С 1995 года Иларион работал в отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. С 2003 по 2009 год был епископом Венским и Австрийским, временно управлял Будапештской и Венгерской епархией. В 2009 году был назначен епископом Волоколамским, викарием патриарха и возглавил ОВЦС. Стал постоянным членом Священного синода по должности. В 2010 году был возведен в сан митрополита.

В июне 2022 года Илариона сняли с должностей главы отдела внешних связей РПЦ и постоянного члена Синода и назначили управляющим Будапештско-Венгерской епархией, митрополитом Будапештским и Венгерским. Как рассказал священнослужитель, необходимость его ухода объяснилась тем, что этого «требует нынешняя общественно-политическая ситуация». «Дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался», — сказал он.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
митрополит Иларион Венгрия РПЦ
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