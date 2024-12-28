Фицо предупредил об огромной цене для Киева за «западную авантюру»
Украина заплатит за «западную авантюру» землями и присутствием иностранных солдат на своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает TASR.
«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал он.
Фицо отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет страну в катастрофу.
В сентябре 2022 года в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России. Киев результаты голосования не признал. Украина настаивает на возврате к границам 1991 года (тогда в состав Украины еще входил Крым), хотя власти страны допускали, что выйти к ним не удастся.
Россия считает вопрос о статусе полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
В середине декабря Фицо предположил, что Киев потеряет треть своей территории в результате конфликта с Россией, однако так и не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников. По словам премьера, решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса.
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