Украина заплатит за «западную авантюру» землями и присутствием иностранных солдат на своей территории, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении, передает TASR.

«Переговорная позиция Украины ухудшается с каждым днем, и Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — сказал он.

Фицо отметил, что не понимает руководство Украины, которое тянет страну в катастрофу.

В сентябре 2022 года в Херсонской и Запорожской областях, а также в Луганской и Донецкой народных республиках прошли референдумы, по итогам которых эти регионы вошли в состав России. Киев результаты голосования не признал. Украина настаивает на возврате к границам 1991 года (тогда в состав Украины еще входил Крым), хотя власти страны допускали, что выйти к ним не удастся.

Россия считает вопрос о статусе полуострова закрытым. Президент Владимир Путин говорил, что Москва готова к прекращению огня и переговорам в случае, если Киев полностью выведет войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В середине декабря Фицо предположил, что Киев потеряет треть своей территории в результате конфликта с Россией, однако так и не дождется приглашения в НАТО от США и их союзников. По словам премьера, решением конфликта на Украине может быть только прекращение огня и начало переговорного процесса.