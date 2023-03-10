Организатор «Маяковских чтений» стал первым обвиняемым по новой статье УК

Артем Камардин (Фото: sotavision / YouTube)

Организатора «Маяковских чтений» Артема Камардина, которого задержали в сентябре после призывов не брать повестки в военкомат, предъявили обвинение, сообщил юрист Павел Чиков.

Камардина обвиняют в групповом возбуждении вражды к социальной группе «участники военных действий в ЛНР и ДНР» и призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (п. «в» ч. 2 ст. 282 и ч. 3 ст. 280.4 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 2,5 млн руб. Камардин арестован.

«Это первое в стране уголовное дело по новой статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», — отметил Чиков. Статья появилась в УК в июле 2022 года.

По версии следствия, Камардин с двумя соучастиками организовал и провел в сентябре прошлого года в Москве публичное чтение стихов, которые были посвящены мобилизации. В своих стихах он призывал «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток и «не являться» в военкоматы.

Тверской суд Москвы арестовал Камардина 28 сентября прошлого года. В феврале суд продлил срок заключения под стражу до 25 марта 2023 года.

Маяковские чтения — поэтические вечера, которые проходили у памятника Владимиру Маяковскому по последним воскресеньям месяца до октября прошлого года. Впервые они были проведены в 1958 году, традиция возродилась в конце 2000-х.