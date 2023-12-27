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Прокурор потребовал для участников «Маяковских чтений» до 7 лет колонии

Участникам «Маяковских чтений» Штовбе и Камардину потребовали до 7 лет колонии
По делу о «Маяковских чтениях» проходят Егор Штовбе, Артем Камардин, а также Николай Дайнеко — он в мае был осужден на четыре года колонии общего режима. Они прочитали у памятника Маяковскому стихи, посвященные мобилизации
Артем Камардин, Николай Дайнеко и Егор Штовба во время заседания суда
Артем Камардин, Николай Дайнеко и Егор Штовба во время заседания суда (Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»)

Прокурор в Тверском районном суде Москвы потребовал приговорить Егора Штовбе и Артема Камардина к шести и семи годам лишения свободы по делу о возбуждении ненависти, сообщается в телеграм-канале «Маяковское дело». Для Камардина, которого следствие считает организатором чтений, обвинение также запросило штраф в 500 тыс. руб.

Они обвиняются по делу о «Маяковских чтениях»: осенью прошлого года Камардин, Штовбе, Николай Дайнеко собрались у памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади и читали стихи, посвященные мобилизации. В них содержались призывы «не брать» повестки из рук представителей военкоматов, «не подписывать» документы о получении повесток и «не являться» в военкоматы. Дайнеко в мае был осужден на четыре года колонии общего режима.

Дело против Камардина и Штовбе было возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК (Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц с применением насилия или с угрозой его применения). Камардину инкриминируют унижение достоинства «ополченцев, которые принимали участие в военных действиях в ЛНР и ДНР» и призывы к насилию в отношении них. Обвиняемые не признали свою вину. Оба находятся под арестом.

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Дайнеко был осужден по ч. 3 ст. 280.4 («публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства») и п. «в» ч. 2 ст. 282 («возбуждение ненависти или вражды»). Суд дал ему тот же срок наказания, который запрашивало обвинение. ТАСС сообщал, что Дайнеко заключил сделку со следствием и извинился перед всеми, кого оскорбили его стихи.

Юрист Павел Чиков (в марте Минюст внес его в список иноагентов) отмечал, что это первое дело по новой статье о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Статья появилась в УК в июле прошлого года.

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