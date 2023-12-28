Ночью над Крымом сбили два беспилотника
Ночью над территорией Крыма дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
Конкретные место и время ведомство не называет.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в 00:38 сообщал о сбитом дроне над морем. Спустя час был перекрыт проезд по Крымскому мосту, его вновь открыли через 20 минут.
26 декабря глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о «вражеской атаке» близ Феодосии, которая расположена на юго-восточной части полуострова.
Минобороны России после атаки сообщило, что повреждения получил корабль «Новочеркасск», находившийся в порту города. Два истребителя Су-24, которые атаковали судно, уничтожили средствами ПВО. В результате атаки пострадали четыре человека, один погиб.
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