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Политика ,  
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Бывший президент Армении Кочарян подал иск против Пашиняна

 Роберт Кочарян
 Роберт Кочарян (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

Бывший глава Армении Роберт Кочарян подал в суд на премьера страны Никола Пашиняна, следует из данных на сайте судебной информации. Согласно данным на сайте, ответчиком по делу выступает также Республика Армения.

«Подтверждение факта нарушения права истца на справедливое судебное разбирательство, возмещение нематериального ущерба, нанесенного в результате подобного нарушения», — указано в обосновании иска. Кочарян потребовал обязать Пашиняна публично опровергнуть высказанные в свой адрес утверждения.

«Sputnik Армения» со ссылкой на представителя Кочаряна Айка Алумяна передает, что причиной иска стали высказывания Пашиняна во время митинга 1 марта. Адвокаты утверждают, что в своей речи премьер коснулся дела Кочаряна, не назвав его имени. Премьер заявил, что люди, «выведшие в марте 2008 года армию против собственного народа, теперь пытаются вновь это сделать».

Экс-президента, а также бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и бывшего вице-премьера Армена Геворкяна обвиняли в свержении конституционного строя в 2008 году. Тогда оппозиция, недовольная результатами президентских выборов, организовала митинги. Акции протеста вылились в беспорядки и столкновения с силовиками. Погибли десять человек, более 250 были ранены.

По информации издания, Кочарян намерен потребовать компенсацию в размере 4 млн драм (около $8 тыс.).

В Армении прекратили преследование Кочаряна по статье о свержении строя
Политика
Роберт Кочарян

Ранее суд в Ереване прекратил уголовное преследование Кочаряна по статье о свержении конституционного строя на основании отсутствия факта преступления. Сам Кочарян связывал этот процесс с личной расправой и утверждал, что главным организатором демонстраций в марте 2008 года в Ереване был Пашинян.

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Экс-президенту было предъявлено и другое обвинение — в получении взятки в особо крупном размере. Заседание по этому делу пройдет 13 апреля.

Никол Пашинян Роберт Кочарян Армения судебный иск
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