Лавров заявил, что Россия не стремится к «ярким наступательным операциям»

Лавров: Россия в отличие от Украины не стремится к «ярким наступательным операциям»

Глава МИДа заявил, что «спонтанные и яркие операции» практикует Украина, а Россия хочет завершить боевые действия как можно скорее. По мнению Лаврова, конфликт развязали страны Запада

Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Россия в ходе военной операции на Украине не стремится к спонтанным действиям и «не спешит», заявил в программе «Большая игра» на «Первом канале» глава МИДа Сергей Лавров. Расшифровка опубликована на сайте министерства.

«Не ведем дело какими-то спонтанными, наступательными и яркими операциями, как это практикует украинская сторона. <...> Мы не спешим. Об этом сказал президент России Путин. Хочется как можно раньше закончить эту войну, которую Запад готовил и в итоге через Украину против нас развязал», — сказал министр.

Заявление Владимира Путина, о котором говорит глава МИДа, прозвучало 22 декабря во время пресс-подхода после заседания Госсовета. Тогда глава государства сказал, что целью России является «закончить эту войну», вооруженный конфликт должен завершиться «чем быстрее, тем лучше, конечно». Ранее Путин также, как и Лавров, утверждал, что конфликт развязал «коллективный Запад».

Приоритетом для России Лавров назвал сохранение жизней военных и граждан, которые находятся в зоне боевых действий.

Лавров также вспомнил об «анонимных специалистах из Пентагона», которые, по его словам, отказались запрещать Киеву «наносить удары по территориям, которые международно признаны как Украина, в том числе прямо называя и Крым» (полуостров вошел в состав России в 2014 году после референдума, итоги которого не признают Украина и страны Запада; Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым).

16 декабря представитель Белого дома Джон Кирби, говоря о Крыме, сказал, что «украинцы сами вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны» (цитата по «РИА Новости»). В правительстве региона это сочли «объявлением войны России».

В Вашингтоне ранее не раз говорили, что Соединенные Штаты, хотя и поддерживают Украину, не подталкивают ее к проведению операций внутри России. Власти США указывают, что не намерены вмешиваться в конфликт напрямую, их цель — не дать Киеву проиграть и помочь занять сильную переговорную позицию.