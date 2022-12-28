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Посол КНР призвал США к сосуществованию как единый мир с общим будущим

Посол КНР Цинь Ган призвал США к сосуществованию как единый мир с общим будущим
Китайцы и американцы, как жители одного мира, должны слушать друг друга и искать способ ладить «на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», считает посол Китая в США Цинь Ган. Такое мнение он высказал в статье для National Interest.

Он выразил надежду, что американский народ сделает правильный выбор.

Посол напомнил, что на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии страны было подтверждено, что Пекин привержен поддержанию мира во всем мире и «построению сообщества с общим будущим для человечества».

«Взгляд на мир как на сообщество с общим будущим естественным образом ведет к реформам, открытости и взаимовыгодному сотрудничеству», — пишет Цинь Ган.

По его словам, усиление Китая не означает готовности нарушить статус-кво вопреки мнению некоторых стран. «Напряженность вокруг Тайваньского пролива была создана не тем, что материковый Китай нарушил статус-кво, а сепаратистами, выступающими за независимость Тайваня, и внешними силами, которые постоянно бросают вызов статус-кво единого Китая», — заметил дипломат.

Цинь Ган, говоря о военных действиях на Украине, отметил, что они позволяют извлечь уроки. Из этих событий можно сделать вывод, что «в конфликтах и войнах не бывает победителей», что у сложного вопроса нет простого решения и что необходимо избегать конфронтации между крупными странами, пишет он. Первостепенной задачей, по его мнению, является содействие мирным переговорам между Россией и Украиной, а также диалогу между США, ЕС, НАТО и Россией. «В долгосрочной перспективе люди должны осознать, что основывать собственную безопасность на незащищенности других стран не получится. Необходимо создать сбалансированную, эффективную и устойчивую структуру европейской безопасности. Другого выбора нет», — убежден посол.

Противопоставление демократии авторитаризму ведет к разделу мира, конкуренции и конфликтам, в то время как оценка мира как сообщества с общим будущим — к открытости и сотрудничеству. Поэтому отношения Китая и США не должны сводиться к тому, что одна сторона превосходит другую или процветает за счет другой.

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