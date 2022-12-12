Кадыров сообщил, что «вся обширная линия фронта пришла в движение»

Глава Чечни сообщил о выигрышной позиции российский войск, о чем, по его словам, говорят поражения и «огромные потери» ВСУ

Апты Алаудинов (Фото: Александр Река / ТАСС)

Депутат Госдумы Адам Делимханов доложил главе Чечни Рамзану Кадырову о ходе специальной военной операции на Украине, сообщил последний в Telegram. Кадыров пишет, что «вся обширная линия фронта пришла в движение», и добавляет, что движение «отнюдь не в пользу» Киева.

Со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова Кадыров также пишет, что «по всей линии фронта прошла перегруппировка войск», силы были переброшены на «более удачные позиции».

«Наши войска находятся сейчас в более выигрышной позиции, чему свидетельствуют поражения ВСУ на многих фронтах и огромные потери», — пишет Кадыров и говорит о «весьма благоприятных» прогнозах.

Минобороны регулярно сообщает о наступлении российских войск в рамках спецоперации на Украине. Так, оно продолжается на краснолиманском и донецком направлениях, говорили в министерстве 10 декабря.

В ноябре российские силы, сообщали в Минобороны, взяли под контроль поселки Майорск (на окраине Горловки) и Опытное (рядом с Авдеевкой), село Павловка (под Угледаром, в 60 км к юго-западу от Донецка) в Донецкой народной республике, а также населенные пункты Андреевка, Белогоровка и Перше Травня. 1 декабря министерство заявило об «освобождении» от подразделений ВСУ поселка Курдюмовка в ДНР.

Российская спецоперация продолжается с конца февраля. Ее целями Москва называла защиту населения и «полное освобождение» Донбасса, ликвидацию «антироссийского анклава» на Украине и обеспечение собственной безопасности. После проведенных в сентябре референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.