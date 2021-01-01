Пашинян предложил досрочные выборы по схеме двухлетней давности

Премьер-министр Армении рассказал о варианте, при котором глава правительства уходит в отставку и в случае, если парламент дважды не избирает премьера, президент назначает досрочные выборы. Схема уже была реализована в 2018 году

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил варианты проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом премьер-министр рассказал в интервью Общественному телевидению Армении. Один из них, тот, который закреплен в законодательстве, уже был реализован им в 2018 году.

«По нашему законодательству сегодня существует только один механизм досрочных парламентских выборов. Премьер уходит в отставку, парламент дважды не избирает премьер-министра, что означает досрочные парламентские выборы. Для этого нужно договориться с парламентскими силами», — рассказал Пашинян.

Однако, он упомянул и о другом варианте. По нему в Конституцию страны вносятся изменения, которые наделяют парламент правом самораспуститься и назначить досрочные выборы.

Первый вариант уже был реализован в 2018 году. Весной в Армении прошла Бархатная революция, после которой премьерское кресло занял Пашинян. При этом в парламенте Армении (Национальное собрание) большинство осталось у бывшей правящей Республиканской партии. Позже Национальное собрание приняло закон, который блокировал попытки правительства распустить его.