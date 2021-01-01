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Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
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Пашинян предложил досрочные выборы по схеме двухлетней давности

Премьер-министр Армении рассказал о варианте, при котором глава правительства уходит в отставку и в случае, если парламент дважды не избирает премьера, президент назначает досрочные выборы. Схема уже была реализована в 2018 году
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил варианты проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Об этом премьер-министр рассказал в интервью Общественному телевидению Армении. Один из них, тот, который закреплен в законодательстве, уже был реализован им в 2018 году.

«По нашему законодательству сегодня существует только один механизм досрочных парламентских выборов. Премьер уходит в отставку, парламент дважды не избирает премьер-министра, что означает досрочные парламентские выборы. Для этого нужно договориться с парламентскими силами», — рассказал Пашинян.

Однако, он упомянул и о другом варианте. По нему в Конституцию страны вносятся изменения, которые наделяют парламент правом самораспуститься и назначить досрочные выборы.

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Никол Пашинян

Первый вариант уже был реализован в 2018 году. Весной в Армении прошла Бархатная революция, после которой премьерское кресло занял Пашинян. При этом в парламенте Армении (Национальное собрание) большинство осталось у бывшей правящей Республиканской партии. Позже Национальное собрание приняло закон, который блокировал попытки правительства распустить его.

В октябре Пашинян ушел в отставку. Шаг был формальным для того, чтобы иметь возможность распустить парламент и назначить новые выборы. Согласно законодательству Армении, если парламент дважды не выбирает премьер-министра, президент распускает законодательный орган и назначает внеочередные выборы.

Национальное собрание дважды отклонило кандидатуру Пашиняна в октябре и ноябре, и новые выборы были назначены на декабрь 2018 года.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

В пятницу Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после внеочередных парламентских выборов. Премьер проводит политические консультации с политическими силами страны и обсуждает возможность их проведения в 2021 году. При этом он подчеркнул, что оппозиция, которая требует его отставки, не получила массовой поддержки в Армении и имеет минимум сторонников.

Вопрос отставки премьера возник после заключения трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху с Азербайджаном при посредничестве России. Оппозиция не согласилась с введением режима прекращения огня и потребовала продолжения войны.

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что пришел к выводу о необходимости отставки Пашиняна, однако по закону он не может изменить состав правительства без предложения самого премьера и согласования парламента.

Автор
Мария Лисицына
Армения Никол Пашинян досрочные выборы
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