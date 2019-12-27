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Политика ,  
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В Черногории оппозиция заблокировала движение в курортном городе Будва

В Черногории сторонники оппозиционной партии «Демократический фронт» (ДФ), протестующие против нового закона о вероисповедании, остановили движение в центре туристического города Будва. Об этом сообщает издание Vijesti.

Издание отмечает, что протестующие заблокировали перекресток с круговым движением, который располагается на въезде в город. Сейчас в Будве образовались километровые пробки, говорится в сообщении.

В Черногории перекрыли улицы из-за противников закона о вероисповедании
Общество

Протесты против нового закона о вероисповедании начались в разных городах Черногории с утра 26 декабря. Митингующие вышли на улицы совместно с представителями духовенства в столице страны Подгорице и заблокировали шоссе Беране — Биело Поле.

Протестующие выступают против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», инициатором которого является партия нынешнего президента стрны Мило Джукановича. В Сербской православной церкви (СПЦ) считают, что закон позволит правительству изъять сербскую церковную собственность и передать ее в ведение непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.
 

Теги: Черногория, протест, Будва
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В Черногории перекрыли улицы из-за противников закона о вероисповедании
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