В Черногории перекрыли улицы из-за противников закона о вероисповедании

В столице Черногории Подгорице сторонники оппозиционной партии «Демократический фронт» (ДФ) совместно с представителями духовенства вышли на улицы, чтобы показать, что не поддерживают обсуждаемый в парламенте новый закон о вероисповедании, сообщает Radio Sarajevo.

Полиция перекрыла проходы к парламенту, из-за чего участники акции не смогли подойти к зданию. При этом, по данным телеканала, организаторы шествия заявили, что они совершают молебен, проведение которого не требует согласования с местными властями.

Протесты против обсуждаемого закона проходят не только в Подгорице. Так, несколько сотен человек блокируют шоссе Беране — Биело Поле с 11 часов утра.

Премьер-министр Черногории Душко Маркович запретил сотрудникам полиции применять силу в отношении протестующих против данного закона, а также встретился с Митрополитом Черногорско-Приморским Амфилохием. Демонстранты протестуют против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин».

Инициатором его принятия выступает Демократическая партия социалистов (ДПС), к которой также принадлежит президент страны Мило Джуканович. В настоящее время документ обсуждают депутаты черногорской Скупщины (однопалатный местный парламент. — РБК). Для того чтобы законопроект был утвержден, необходимо простое большинство голосов.

В Сербской православной церкви (СПЦ) считают, что после принятия закона сербская церковная собственность будет изъята и передана в ведение непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.