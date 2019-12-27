Парламент Черногории принял закон о вероисповедании на фоне протестов

Документ определяет, какое имущество религиозных общин будет признано государственной собственностью. Во время его рассмотрения в парламенте произошла потасовка и всех оппозиционных депутатов задержали

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Парламент Черногории большинством голосов принял законопроект о свободе вероисповедания, против которого выступает местная оппозиция, передает RTCG.

Документ поддержали 45 депутатов из 81. Воздержавшихся и голосовавших против не было.Во время заседания между парламентариями произошла потасовка, после которой депутатов от оппозиции задержали.

Документ предусматривает, что все религиозные объекты и земли на территории страны, построенные (или переданные государством) до 1 декабря 1918 года признаются государственной собственностью. В Сербской православной церкви считают, что из-за этого закона церковную собственность заберут и передадут непризнанной Черногорской автокефальной церкви.

Как отмечает RTCG, все поправки, предложенные оппозиционной партией «Демократический фронт», были отклонены. Задержанных доставили в Центр безопасности Подгорицы, около здания собрались около 50 человек, среди которых члены семей депутатов «Демократического фронта».