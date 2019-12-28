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Додон рассказал про вопросы Путина о самом полезном вине
«Владимир Владимирович поинтересовался у меня, <...> вино какой выдержки является самым полезным для здоровья», — рассказал Додон. На ответ президента Молдавии Путин отреагировал словами «как, оказывается, все просто»
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин спрашивал молдавского коллегу Игоря Додона о полезном вине. Об этом Додон рассказал в интервью «РИА Новости».

«Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдавия славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья? Может быть, 10–15-летней выдержки или более?» — вспомнил он вопрос.

Додон также раскрыл свой ответ Путину: срок выдержки самого здорового вина — до одного года, так как в молодом вине нет консервантов и добавок. По словам президента Молдавии, российский коллега отреагировал словами «как, оказывается, все просто» и пообещал запомнить эту информацию.

Додон подарил Путину на день рождения бочки с собственным вином
Политика

Осенью 2019 года Додон также рассказывал, что подарил Путину на день рождения бочки с вином собственного производства.

Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Москву в начале декабря рассказал, что однажды пил с президентом России дома. «Он может пить что-то еще, я люблю вино, но он также больше любит вино, чем водку», — говорил Вучич. Сам Путин позднее говорил, что любит пить отвар из алтайских трав, который заменяет ему чай.

Путин сообщил о заменяющих ему чай алтайских травах
Общество

Во время ежегодной пресс-конференции в декабре российский президент, среди прочего, коснулся темы антиалкогольной кампании в стране. Он призвал повременить с административными ограничениями и выступил за разъяснительную работу с населением. «Нужно <...> разъяснять, давать возможность выбрать среди различных видов алкогольной продукции, главным образом делая упор на продукцию с небольшими спиртовыми градусами, <...> «тихие вина», — отмечал Путин.

Автор: Артём Губенко
Теги: Владимир Путин, Игорь Додон, вино
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