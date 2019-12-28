Додон рассказал про вопросы Путина о самом полезном вине

Додон рассказал про вопросы Путина о самом полезном вине

«Владимир Владимирович поинтересовался у меня, <...> вино какой выдержки является самым полезным для здоровья», — рассказал Додон. На ответ президента Молдавии Путин отреагировал словами «как, оказывается, все просто»

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин спрашивал молдавского коллегу Игоря Додона о полезном вине. Об этом Додон рассказал в интервью «РИА Новости».

«Владимир Владимирович поинтересовался у меня, учитывая, что Молдавия славится своим вином, вино какой выдержки является самым полезным для здоровья? Может быть, 10–15-летней выдержки или более?» — вспомнил он вопрос.

Додон также раскрыл свой ответ Путину: срок выдержки самого здорового вина — до одного года, так как в молодом вине нет консервантов и добавок. По словам президента Молдавии, российский коллега отреагировал словами «как, оказывается, все просто» и пообещал запомнить эту информацию.

Осенью 2019 года Додон также рассказывал, что подарил Путину на день рождения бочки с вином собственного производства.