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Путин подарил Вучичу ружье и получил в ответ икону

По итогам переговоров в Сочи президент России Владимир Путин подарил сербскому коллеге Александру Вучичу ружье, которое принадлежало сербскому королю Милану I Обреновичу. Об этом сообщает пресс-служба сербского президента на его официальной странице в Instagram. В ответ Вучич преподнес Путину икону «Преображение Господне» XIX века.

Фото: avucic / Twitter

«Я получил то, что стало для меня дороже всех тех наград, которые я получал до этого, — настоящее ружье короля Милана Обреновича, которое Россия в этом году купила на одном международном аукционе», — приводит слова сербского президента издание «Политика». По словам Вучича, вместе с ружьем он получил бутылку вина, сделанного в районе Сочи. Сербский президент признался, что ожидал этот подарок, потому что его любовь к вину общеизвестна. «Путин знает, это не секрет. Я и сам как-то пил с ним дома, он может пить что-то еще, я могу вино, но он также больше любит вино, чем водку», — сказал Вучич.

Милан Обренович, чье ружье получил от Путина Вучич, правил в Сербии с 1882 по 1889 год.

Визит Вучича в Сочи состоялся 4 декабря. В ходе переговоров сербский президент пригласил Путина в ближайшее время посетить Сербию. Российский лидер, в свою очередь, отметил, что ждет Вучича в Москве в 2020 году на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам переговоров Путин сообщил, что они прошли, «как это всегда бывает», в дружественной и конструктивной атмосфере. По его словам, лидеры детально обсудили все аспекты взаимодействия России и Сербии.
 

Теги: Владимир Путин, Александр Вучич, ружье, подарки
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