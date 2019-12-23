Путин сообщил о заменяющих ему чай алтайских травах

Президент России Владимир Путин рассказал, что вместо чая пьет заваренные алтайские травы. Об этом он заявил на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в Адыгее.

«Я пью вообще... облитые кипятком травы с Алтая», — сказал президент.

Ранее в ходе визита в Адыгею президент посетил тепличный комплекс «Зеленый дом», где круглогодично выращивают розы, а также выставку сельхозпродукции.

Весной глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом. По его словам, президент делает шашлык из мяса, которое удается добыть в тайге, в результате он получается «шикарный». На вопрос о рецепте маринада глава Тувы ответил: «Не знаю, это его секрет».