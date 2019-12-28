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ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции
Процесс заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД приостановлен после жалобы «Росгосстраха», еще одного участника тендера. В «Росгосстрахе» утверждают, что закупка прошла с нарушениями
Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК.

Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы. В ФАС пояснили, что процесс госзакупки заморожен в связи с поступлением жалобы.

На закупку жаловался другой ее участник — «Росгосстрах», который сейчас входит в группу «Открытие», говорится в поступившем в РБК сообщении РГС. Компания утверждает, что конкурс прошел с нарушениями закона. Как поясняет РГС, в октябре МВД объявило тендер на закупку услуг страхования сотрудников в 2020 и 2021 годах на 14,8 млрд руб. (максимальная цена контракта), на который подали заявки три компании — «Росгосстрах», МАКС и СОГАЗ.

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Для подтверждения своего соответствия требованиям конкурса участники должны были обеспечить наличие на специальном счете суммы в размере 0,5% от контракта, которую впоследствии блокирует банк, уточняется в сообщении. Однако в случае с СОГАЗом, будущим победителем конкурса, обслуживающий его банк «Россия» не смог вовремя заблокировать средства из-за «технического сбоя».

После проблем с блокировкой средств заявка СОГАЗа была отозвана, однако представители компании подали жалобу и попросили ФАС продлить сроки подачи заявок. Однако, говорится в сообщении «Росгосстраха», в день заседания ФАС по этому вопросу СОГАЗ жалобу отозвал. Впоследствии он был признан победителем конкурса.

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Процедура закупки не была приостановлена «по непонятным причинам», утверждает «Росгосстрах». В компании заявили, что оператор электронной торговой площадки, где проводился тендер («Единая электронная торговая площадка»), допустил СОГАЗ к участию в конкурсе с нарушением закона о контрактной системе в сфере закупок, поэтому компания и обратилась в ФАС.

РБК направил запрос в СОГАЗ и «Единую электронную торговую площадку».

Контракт на страхование сотрудников МВД не в первый раз становится причиной конфликтов на страховом рынке. В 2017 году такой же конкурс (на 13,7 млрд руб.) выиграла компания «Центральное страховое общество» (ЦСО). При этом с апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности. В декабре 2017 года регулятор выдал ей лицензию на страхование силовиков, и вскоре она выиграла конкурс на страхование в МВД, в котором также участвовали крупные страховщики — «ВТБ Страхование», СОГАЗ, МАКС. Однако через несколько месяцев Банк России отозвал у ЦСО лицензию, а временная администрация ЦБ обнаружила в действиях бывшего руководства и собственников «признаки осуществления операций, направленных на вывод активов». Регулятор обратился в правоохранительные органы, а контракт без конкурса передали «ВТБ Страхованию». В июле 2019 года стало известно, что Следственный комитет завел уголовное дело из-за недостоверной отчетности ЦСО.

Авторы: Артём Губенко, Антон Фейнберг
Теги: МВД, страхование, ФАС
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