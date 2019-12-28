ФАС после жалобы «Росгосстраха» заморозила конкурс на страхование полиции

Процесс заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД приостановлен после жалобы «Росгосстраха», еще одного участника тендера. В «Росгосстрахе» утверждают, что закупка прошла с нарушениями

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приостановила процедуру заключения конкурсного страхового контракта на 12,5 млрд руб. между СОГАЗом и МВД, следует из ответа пресс-службы ФАС на запрос РБК.

Речь идет о контракте на услуги по страхованию сотрудников МВД на 2020 и 2021 годы. В ФАС пояснили, что процесс госзакупки заморожен в связи с поступлением жалобы.

На закупку жаловался другой ее участник — «Росгосстрах», который сейчас входит в группу «Открытие», говорится в поступившем в РБК сообщении РГС. Компания утверждает, что конкурс прошел с нарушениями закона. Как поясняет РГС, в октябре МВД объявило тендер на закупку услуг страхования сотрудников в 2020 и 2021 годах на 14,8 млрд руб. (максимальная цена контракта), на который подали заявки три компании — «Росгосстрах», МАКС и СОГАЗ.

Для подтверждения своего соответствия требованиям конкурса участники должны были обеспечить наличие на специальном счете суммы в размере 0,5% от контракта, которую впоследствии блокирует банк, уточняется в сообщении. Однако в случае с СОГАЗом, будущим победителем конкурса, обслуживающий его банк «Россия» не смог вовремя заблокировать средства из-за «технического сбоя».