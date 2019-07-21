СК завел дело о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД

Компания, получившая контракт на 13,7 млрд руб. на страхование сотрудников МВД, предоставляла в Центробанк недостоверную отчетность, считает следствие. Возбуждено уголовное дело, следователи запросили документы в ЦБ

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Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о предоставлении недостоверной отчетности в ЦБ Центральным страховым обществом (ЦСО), в 2017 году выигравшим контракт на страхование сотрудников МВД, но вскоре лишившимся лицензии. Об этом сообщается в письме, направленном следователями в Центральный банк. С документом ознакомился РБК, его подлинность подтвердил источник на финансовом рынке.

Следователи в письме просят подготовить документы о контракте, ссылаясь на постановление Пресненского районного суда Москвы. Пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая подтвердила РБК, что он 3 июля санкционировал выемку по этому уголовному делу.

Дело возбуждено по факту предоставления страховщиком в ЦБ отчетности, содержащей недостоверные сведения, его завели в мае 2019 года, следует из письма СК. Расследованием в отношении ЦСО занимается первый следственный отдел второго управления по особо важным делам (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики).

Источник в центральном аппарате СКР подтвердил РБК, что в производстве ГСУ СКР по Москве находится уголовное дело по факту предоставления недостоверной отчетности. «Дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ООО «Центральное страховое общество», — отметил собеседник.