Прибыль страховщиков показала рекордный рост с 2013 года

Страхование жизни продолжает вносить наибольший вклад в рост страхового рынка — на этот сегмент пришлось 60,2% совокупного прироста взносов за 2018 году. Еще 24,1% роста рынка обеспечило страхование от несчастных случаев и болезней, 5,9% — ДМС.
Прирост взносов по ИСЖ, напротив, замедлился в два раза, до 33,2%. Это может свидетельствовать о постепенном насыщении сегмента и возврате части клиентов к более привычным инструментам с гарантированной доходностью на фоне повышения ставок по депозитам во второй половине года и фактической доходности по завершившимся программам ИСЖ, которая могла не оправдать ожидания страхователей. Дополнительное давление на динамику ИСЖ может оказать обязательство страховщиков по раскрытию информации по продуктам страхования жизни при заключении договоров, что должно способствовать снижению мисселинга — продажи финансового продукта клиентам, которые не обладают достаточной информацией о том, что они покупают
Основную часть взносов по страхованию жизни в 2018 году страховщики получили при участии посредников (73,3%; минус 0,9 п.п. за год), при этом основными посредниками страховщиков являются банки, которые увеличили долю на 9,3 п.п. Усиление позиций объясняется доминированием банков в растущих продажах страховых продуктов, сопутствующих кредитованию. «Таким образом, растет зависимость страховщиков от одного канала продаж, что может оказать негативное влияние на итоги их деятельности в случае изменений стратегий банков», — предупредил регулятор.
Через банки страховщиками было получено 89,3% взносов по страхованию жизни, привлеченных при участии посредников, куда входит ИСЖ, которое банки предлагают своим клиентам как альтернативу или дополнение к депозитам, пишет ЦБ. Заинтересованность банков в продажах страховых продуктов связана с возрастающей комиссией — за 2018 год она составила 27,5% от размера страховой премии, или 150,6 млрд руб., что на 2,7 п.п. выше, чем годом ранее.
Что касается рынка ОСАГО, то сокращение взносов, наблюдаемое в 2017 году (минус 5,2%), сменилось их увеличением на 1,8% в 2018 году. Объем взносов достиг 226 млрд руб. ОСАГО занимает второе место после страхования жизни по доле рынка (15,3%). Улучшению ситуации способствовало распространение электронных продаж страховок и стабилизация с выплачиваемыми убытками, в том числе за счет натурального возмещения вреда при страховых случаях. Еще один фактор — пресечение деятельности недобросовестных игроков рынка, говорят в ЦБ.
До последнего момента ОСАГО оставался самым убыточным страховым сегментом. Чтобы снизить убыточность ОСАГО, ЦБ начал масштабную реформу рынка. На первом этапе был расширен коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. (против 3432–4118 руб. ранее), что позволяет страховщикам повышать или понижать тарифы в более широких пределах.
Выплаты по ОСАГО за 2018 год снизились на 21,4%. Средняя выплата сократилась до 60,1 тыс. руб., чему способствует уменьшение числа заявленных страховых случаев.
Помимо стабилизации ситуации в ОСАГО впервые с 2014 года в России наблюдалась положительная динамика взносов в автокаско. За 2018 год они увеличились на 3,8%, до 168,7 млрд руб. на фоне оживления продаж автомобилей, тогда как годом ранее падение составляло 4,8%.