Прибыль страховщиков показала рекордный рост с 2013 года

Страховые компании в 2018 году установили сразу два рекорда по прибыли — рекордным оказался как ее объем, так и темпы роста. Этому способствовал драйвер рынка — страхование жизни, а также стабилизация в сегменте автострахования

Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Прибыль российских страховых компаний после уплаты налогов в 2018 году выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд руб., следует из обзора ключевых показателей страховщиков, опубликованных Банком России. Это рекордный рост и лучший показатель с 2013 года, следует из данных ЦБ. Прибыль до налогообложения достигла 204,1 млрд руб. (рост на 69,3%).

Рост прибыли ЦБ объясняет увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов в сегменте автострахования. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, значение выше 100% указывает на убыток) упал в 2018 году до 84,9% с 90,5% в 2017-м.

Такой динамике во многом способствовала нормализация ситуации с убыточностью в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Если в 2017 году ККУ по ОСАГО равнялся 106,8%, то по итогам 2018 года снизился до 87,9%.

На фоне рекордной прибыли рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года — 31,2% (рост на 9,3 п.п. за год). Совокупные активы страховщиков выросли на 20,1%, до 2,918 трлн руб. Прирост страховых вносов в 2018 году составил 15,7%, достигнув 1,4 трлн руб., что почти в два раза опережает показатель предыдущего года и является максимальным значением с 2012 года.

Основным изменением в структуре активов страховщиков стал рост доли государственных и муниципальных ценных бумаг (на 7 п.п., до 19,9% от общего объема). Это связано с увеличением взносов по ИСЖ, для которых вложения в госбумаги являются базовыми, отметил ЦБ.