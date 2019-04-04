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Финансы ,  
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Прибыль страховщиков показала рекордный рост с 2013 года
Страховые компании в 2018 году установили сразу два рекорда по прибыли — рекордным оказался как ее объем, так и темпы роста. Этому способствовал драйвер рынка — страхование жизни, а также стабилизация в сегменте автострахования
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»

Прибыль российских страховых компаний после уплаты налогов в 2018 году выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд руб., следует из обзора ключевых показателей страховщиков, опубликованных Банком России. Это рекордный рост и лучший показатель с 2013 года, следует из данных ЦБ. Прибыль до налогообложения достигла 204,1 млрд руб. (рост на 69,3%).

Рост прибыли ЦБ объясняет увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности, а также снижением убыточности и расходов в сегменте автострахования. Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ, отражает операционную эффективность бизнеса, значение выше 100% указывает на убыток) упал в 2018 году до 84,9% с 90,5% в 2017-м.

Такой динамике во многом способствовала нормализация ситуации с убыточностью в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Если в 2017 году ККУ по ОСАГО равнялся 106,8%, то по итогам 2018 года снизился до 87,9%.

На фоне рекордной прибыли рентабельность капитала страховых организаций достигла максимума за последние 2,5 года — 31,2% (рост на 9,3 п.п. за год). Совокупные активы страховщиков выросли на 20,1%, до 2,918 трлн руб. Прирост страховых вносов в 2018 году составил 15,7%, достигнув 1,4 трлн руб., что почти в два раза опережает показатель предыдущего года и является максимальным значением с 2012 года.

Основным изменением в структуре активов страховщиков стал рост доли государственных и муниципальных ценных бумаг (на 7 п.п., до 19,9% от общего объема). Это связано с увеличением взносов по ИСЖ, для которых вложения в госбумаги являются базовыми, отметил ЦБ.

Жизнь в рост

Страхование жизни продолжает вносить наибольший вклад в рост страхового рынка — на этот сегмент пришлось 60,2% совокупного прироста взносов за 2018 году. Еще 24,1% роста рынка обеспечило страхование от несчастных случаев и болезней, 5,9% — ДМС.

Прирост взносов по ИСЖ, напротив, замедлился в два раза, до 33,2%. Это может свидетельствовать о постепенном насыщении сегмента и возврате части клиентов к более привычным инструментам с гарантированной доходностью на фоне повышения ставок по депозитам во второй половине года и фактической доходности по завершившимся программам ИСЖ, которая могла не оправдать ожидания страхователей. Дополнительное давление на динамику ИСЖ может оказать обязательство страховщиков по раскрытию информации по продуктам страхования жизни при заключении договоров, что должно способствовать снижению мисселинга — продажи финансового продукта клиентам, которые не обладают достаточной информацией о том, что они покупают

Основную часть взносов по страхованию жизни в 2018 году страховщики получили при участии посредников (73,3%; минус 0,9 п.п. за год), при этом основными посредниками страховщиков являются банки, которые увеличили долю на 9,3 п.п. Усиление позиций объясняется доминированием банков в растущих продажах страховых продуктов, сопутствующих кредитованию. «Таким образом, растет зависимость страховщиков от одного канала продаж, что может оказать негативное влияние на итоги их деятельности в случае изменений стратегий банков», — предупредил регулятор.

Через банки страховщиками было получено 89,3% взносов по страхованию жизни, привлеченных при участии посредников, куда входит ИСЖ, которое банки предлагают своим клиентам как альтернативу или дополнение к депозитам, пишет ЦБ. Заинтересованность банков в продажах страховых продуктов связана с возрастающей комиссией — за 2018 год она составила 27,5% от размера страховой премии, или 150,6 млрд руб., что на 2,7 п.п. выше, чем годом ранее.

Стабильное ОСАГО

Что касается рынка ОСАГО, то сокращение взносов, наблюдаемое в 2017 году (минус 5,2%), сменилось их увеличением на 1,8% в 2018 году. Объем взносов достиг 226 млрд руб. ОСАГО занимает второе место после страхования жизни по доле рынка (15,3%). Улучшению ситуации способствовало распространение электронных продаж страховок и стабилизация с выплачиваемыми убытками, в том числе за счет натурального возмещения вреда при страховых случаях. Еще один фактор — пресечение деятельности недобросовестных игроков рынка, говорят в ЦБ.

До последнего момента ОСАГО оставался самым убыточным страховым сегментом. Чтобы снизить убыточность ОСАГО, ЦБ начал масштабную реформу рынка. На первом этапе был расширен коридор базовых ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. (против 3432–4118 руб. ранее), что позволяет страховщикам повышать или понижать тарифы в более широких пределах.

Выплаты по ОСАГО за 2018 год снизились на 21,4%. Средняя выплата сократилась до 60,1 тыс. руб., чему способствует уменьшение числа заявленных страховых случаев.

Помимо стабилизации ситуации в ОСАГО впервые с 2014 года в России наблюдалась положительная динамика взносов в автокаско. За 2018 год они увеличились на 3,8%, до 168,7 млрд руб. на фоне оживления продаж автомобилей, тогда как годом ранее падение составляло 4,8%.

Автор: Екатерина Литова
Теги: страховые компании, прибыль
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