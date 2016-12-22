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Путин сменил двух полпредов и назначил одиннадцатого помощника
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Путин сменил двух полпредов и назначил одиннадцатого помощника
Политика, 25 дек, 14:28
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Путин сменил двух полпредов и назначил одиннадцатого помощника
Президент произвел перестановки среди своих полномочных представителей. Полпред в СЗФО Цуканов стал помощником президента, его сменил полпред в ЦФО Беглов. На место Беглова назначен губернатор Воронежской области Гордеев
Николай Цуканов (Фото: администрация Президента России)

Президент Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, произвел перестановки среди своих полномочных представителей.

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов стал помощником президента Владимира Путина по вопросам местного самоуправления, а его должность занял полпред президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. В свою очередь, на место Беглова в ЦФО был назначен губернатор Воронежской области Алексей Гордеев. На посту главы региона Гордеева сменил мэр Воронежа Александр Гусев. Соответствующие указы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

О том, что Цуканова могут назначить помощником президента, 13 декабря рассказал РБК источник, близкий к Кремлю, и подтвердил другой, близкий к администрации президента, собеседник РБК.

Согласно положению об администрации президента, помощники готовят главе государства предложения по реализации его полномочий, по перспективным планам работы, помогают лидеру страны в подготовке визитов и встреч. Кроме того, они готовят проекты поручений президента и «исполняют отдельные поручения» главы государства. В настоящее время у Путина десять помощников, так что Цуканов стал ​новым, одиннадцатым, помощником главы государства.​

Цуканов родился в 1965 году в Калининградской области. Занимал должность мэра Гусева, затем главы Гусевского муниципального района. В 2010 году президент Дмитрий Медведев внес кандидатуру Цуканова в Калининградскую облдуму для утверждения на должность губернатора региона. В 2015 году Цуканов переизбрался на второй срок, набрав 70,41% голосов. В 2016 году он был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Цуканову «на новой должности может понадобиться его опыт работы в качестве губернатора Калининградской области и мэра города Гусева​ (также находится в Калининградской области)», — ранее говорил РБК источник, близкий к Кремлю.

Ранее о возможном перемещении полпреда президента в Центральном федеральном округе Александра Беглова другой федеральный округ сообщал «Коммерсантъ». Источники издания связывали это с тем, что в связи с возросшей протестной активностью в Санкт-Петербурге накануне президентских выборов Кремлю понадобился антикризисный менеджер. В 2003–2004 годах Беглов уже работал в полпредстве СЗФО в качестве первого замполпреда. Затем занимал должности помощника президента и замглавы администрации президента. В 2012 году стал полпредом в ЦФО.

Алексей Гордеев

Чем известен Алексей Гордеев

Алексей Гордеев начал карьеру на госслужбе в 80-х годах в структурах агропромышленного комплекса СССР, в том числе в Министерстве плодоовощного хозяйства и Госагропроме РСФСР. В 90-х Гордеев продолжил работать в АПК, в частности в администрации Люберецкого района Московской области, а в 1997 году занял должность главы департамента экономики в Минсельхозпроде России.

По словам бывшего депутата Госдумы и члена Совфеда Ивана Старикова, Гордеев сотрудничал с основателем ГК «Белая Дача» Виктором Семеновым, благодаря чему после назначения последнего министром сельского хозяйства Гордеев стал его первым заместителем. Вскоре чиновник сам возглавил министерство и продержался на этом посту почти десять лет, до 2009 года, успев поработать министром сельского хозяйства в правительствах премьеров Михаила Касьянова, Михаила Фрадкова, Виктора Зубкова и Владимира Путина.

В 2009 году Гордеев стал губернатором Воронежской области, когда региональная дума утвердила его кандидатуру по представлению Дмитрия Медведева. В 2014 году на выборах губернатора за него проголосовали 88,81% избирателей. В рейтинге эффективности глав российских регионов, составленном Фондом развития гражданского общества, Гордеев входил в группу руководителей субъектов с очень высокими показателями.

Трижды Гордеев участвовал в выборах в Госдуму, но от мандата в итоге отказывался. 

Автор: Владимир Дергачев.
При участии: Филипп Алексенко.
Теги: Владимир Путин , Николай Цуканов , полпред
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