Минюст объявил иноагентом издание DOXA
Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него четыре человека, включая бывшего заместителя руководителя администрации президента Евгения Савостьянова (август 1996 года — декабрь 1998 года), а также новостной портал DOXA (признан в России нежелательной организацией и запрещен). Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.
Также в перечень иностранных агентов включили:
- Василину Орлову;
- Анзора Масхадова;
- Айгуль Гимранову-Лион.
Материал дополняется
