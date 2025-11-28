 Перейти к основному контенту
Политика
Минюст объявил иноагентом издание DOXA

Здание Министерства юстиции России
Здание Министерства юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст обновил реестр иноагентов, добавив в него четыре человека, включая бывшего заместителя руководителя администрации президента Евгения Савостьянова (август 1996 года — декабрь 1998 года), а также новостной портал DOXA (признан в России нежелательной организацией и запрещен). Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.

Также в перечень иностранных агентов включили:

  • Василину Орлову;
  • Анзора Масхадова;
  • Айгуль Гимранову-Лион.

Материал дополняется

