Защитницу парка в Саратове и эстонского священника признали иноагентами
Минюст включил в реестр иностранных агентов журналистку Елену Налимову, которая выступала против сноса парка «Территория детства» в Саратове, а также священника Эстонской евангелическо-лютеранской церкви из Таллина Павла Заякина, говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, министерство добавило в список иноагентов художника Антона Литвина, интернет-издание «Аспекты Башкортостана» и антидискриминационный центр «Мемориала» (сам «Мемориал» был признан иноагентом и ликвидирован).
Как говорится в сообщении Минюста, все включенные в реестр распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также материалы иностранных агентов.
Литвин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) написал, что «давно не имел общего с РФ», а также предположил, что решение о включении его в реестр принято в связи с получением гражданства Чехии. Литвин также сообщил, что является главой фонда Za vaši a naší svobodu (признан в России нежелательной организацией), который проводит фестивали о современной культуре и правах человека.
Налимова — журналистка, учредитель и главред портала «Стройсар» о ЖКХ и социальной политике. Вместе с другими жителями Саратова весной этого года она выступала в защиту парка «Территория детства» в Ленинском районе города. На месте парка собрались строить школу, жители просили перенести возведение учебного заведения.
РБК обратился за комментарием к Елене Налимовой.
Антидискриминационный центр «Мемориала» называет своей целью защиту прав меньшинств, мигрантов, уязвимых групп населения.
Заякин — священник, служит в Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, родом из Абакана. Участвовал в деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).
В связи с ликвидацией из реестра исключена организация «Главный редактор 2021», говорится в сообщении Минюста.
