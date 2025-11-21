 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Защитницу парка в Саратове и эстонского священника признали иноагентами

В список иноагентов также включены художник Антон Литвин, антидискриминационный центр «Мемориала» и издание «Аспекты Башкортостана», говорится в сообщении Минюста
Елена Налимова
Елена Налимова (Фото: Елена Налимова / VK)

Минюст включил в реестр иностранных агентов журналистку Елену Налимову, которая выступала против сноса парка «Территория детства» в Саратове, а также священника Эстонской евангелическо-лютеранской церкви из Таллина Павла Заякина, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, министерство добавило в список иноагентов художника Антона Литвина, интернет-издание «Аспекты Башкортостана» и антидискриминационный центр «Мемориала» (сам «Мемориал» был признан иноагентом и ликвидирован).

Как говорится в сообщении Минюста, все включенные в реестр распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», а также материалы иностранных агентов.

Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России
Политика

Литвин на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) написал, что «давно не имел общего с РФ», а также предположил, что решение о включении его в реестр принято в связи с получением гражданства Чехии. Литвин также сообщил, что является главой фонда Za vaši a naší svobodu (признан в России нежелательной организацией), который проводит фестивали о современной культуре и правах человека.

Налимова — журналистка, учредитель и главред портала «Стройсар» о ЖКХ и социальной политике. Вместе с другими жителями Саратова весной этого года она выступала в защиту парка «Территория детства» в Ленинском районе города. На месте парка собрались строить школу, жители просили перенести возведение учебного заведения.

РБК обратился за комментарием к Елене Налимовой.

Антидискриминационный центр «Мемориала» называет своей целью защиту прав меньшинств, мигрантов, уязвимых групп населения.

Заякин — священник, служит в Эстонской евангелическо-лютеранской церкви, родом из Абакана. Участвовал в деятельности «Антивоенного комитета России» (признан нежелательной организацией).

В связи с ликвидацией из реестра исключена организация «Главный редактор 2021», говорится в сообщении Минюста.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине

Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений

Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа

Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ

Назначен новый командующий группировкой «Юг»

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
иноагенты Минюст мемориал
Материалы по теме
Монеточку в третий раз оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Минюст признал иноагентом экономиста Рубена Ениколопова
Политика
Учредителя «Медиазоны» оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 90,56 (-2,04) Инвестиции, 18:14 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 79,02 (-1,71) Инвестиции, 18:14
На автосалоне в Гуанчжоу показали бюджетный Changan Nevo Q05 Авто, 18:28
«Авангард» расторг контракт с Галимовым через два месяца после подписания Спорт, 18:25
ЦБ установил официальный курс доллара на выходные и понедельник 24 ноября Инвестиции, 18:18
Экс-главу МВД Ингушетии приговорили к 9 годам колонии по делу о митингах Общество, 18:18
Журналист Axios показал полный текст гарантий безопасности для Украины Политика, 18:18
Зеленский обсудил мирный план с Вэнсом Политика, 18:15
Шадаев сообщил о «технических огрехах» при «периоде охлаждения» сим-карт Общество, 18:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» отмечает 10-летие Life, 18:11
Зеленский призвал власти Украины «прекратить срач и политические игрища» Политика, 18:08
Зеленский заявил, что Украину ждет тяжелая неделя с постоянным давлением Политика, 18:00
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России Экономика, 17:58
В США первый комикс о Супермене продали за рекордные $9 млн Общество, 17:55