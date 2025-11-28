 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

The Economist назвал трио политиков в Европе, которое заменило «Меркози»

The Economist: Стармер, Макрон и Мерц сработались и пришли на замену «Меркози»
Сюжет
Военная операция на Украине
Стармер, Макрон и Мерц сработались и образовали лидерскую «евротройку», заметил The Economist. Он сравнил это объединение с влиятельным дуэтом Меркель — Саркози. Нынешнее трио сблизила 11-часовая поездка в Киев
Эммануэль Макрон, Кир Стармер и&nbsp;Фридрих Мерц
Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Фридрих Мерц (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Нынешние премьер Великобритании, президент Франции и канцлер Германии Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц сработались и образовали политическое трио в Европе, пишет The Economist.

Их сотрудничество пришло на смену влиятельному дуэту бывшего канцлера Германии и президента Франции Ангелы Меркель и Николя Саркози, который носил прозвище «Меркози». Издание предложило для нынешнего трио названия «Макмерцмер» и «Стерцкрон». Тем не менее пока их сотрудничество в Европе называют Е3 — «евротройка».

«Сотрудничество не является ни институциональным, ни заранее подготовленной стратегией. Это спонтанное лидерство возникло потому, что, похоже, оно работает», — пишет издание.

Сотрудничество между политиками начало развиваться, когда Мерц вступил в должность канцлера ФРГ в мае 2025-го. Всего через несколько дней после этого трио совершило 11-часовую поездку на поезде в Киев, что сыграло решающую роль в их сближении, сказано в публикации.

С тех пор они «тесно консультировались» о том, как помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому, «справиться» с американским лидером Дональдом Трампом и противостоять России. Их советники по национальной безопасности общаются несколько раз в неделю, пишет издание.

На следующий день после появления мирного плана США по украинскому урегулированию Макрон, Мерц и Стармер собрались вместе, чтобы согласовать стратегию по Украине, направив своих советников по национальной безопасности на встречи с американской и украинской делегациями в Женеве. «Незаметно для всех это трио становится новым высшим руководством Европы», — сказано в публикации.

Лидеры Германии, Франции и Британии оценили усилия США по миру
Политика
Кир Стармер, Эмманюэль Макрон, Фридрих Мерц (слева направо)

«Эти трое хорошо ладят, доверяют друг другу и, я думаю, разделяют мнение, что даже если у вас есть связи с США, российская угроза и геополитический контекст означают, что Европа должна взять на себя ответственность за свою собственную безопасность», — заявил министр Франции по делам Европы Бенджамин Хаддад. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль назвал это трио лидеров «рабочей мышцей» Европы. Президент России Владимир Путин неоднократно называл чушью заявления о возможной атаке России на страны Запада. Накануне, 27 ноября, он заявил, что Москва готова зафиксировать отсутствие своих намерений нападать на Европу.

В июле Британия и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве. Мерц назвал это «историческим» моментом для отношений между странами.

До этого Стармер подписал соглашение по обороне с Макроном. Согласно содержанию документа, ядерные силы Британии и Франции останутся независимыми, но теперь будут координировать свои действия, и нет такой угрозы для Европы, «которая бы не повлекла за собой ответ обеих стран».

Идею британо-французского ядерного зонтика поддержал и Мерц: Европе надо готовиться к тому, сказал он, что США при Дональде Трампе больше не будут «безоговорочно соблюдать обязательства НАТО о взаимной обороне».

Кроме того, Bloomberg писал о «крестовом походе» Мерца на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он хочет, чтобы у Брюсселя было меньше власти, отмечает агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Валерия Доброва
Эмманюэль Макрон Кир Стармер Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
